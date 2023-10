Aichach

Filmfestival 2023 in Aichach endet mit neuem Besucherrekord

Plus Zum Abschlussabend des Aichacher Filmfestivals kommt Stargast Marianne Sägebrecht. Sie stellte ihren neuen Film "Ein ganzes Leben" vor. Die Organisatoren ziehen hochzufrieden Bilanz.

Von Alice Lauria

Das neunte Aichacher Filmfestival ging am Samstagabend zu Ende. Es war ein Rekordfestival, wie sich noch am Abschlussabend zeigte. Gut 1200 Gäste besuchten vom 16. bis 21. Oktober das Festival im Aichacher Cineplex-Kino zu den Abendvorstellungen. Noch nie in den neun Jahren waren die Festivalfilme so gut besucht gewesen. Hinzu kommen rund 1000 verkaufte Tickets für Schülerinnen und Schüler, die an den Vormittagen ausgewählte Filme mit Schulen der Umgebung besuchten.

Der Kinosaal war am Samstagabend bei der Vorpremiere des Films "Ein ganzes Leben" voll besetzt. Kurzfristig wurde eine zweite Vorstellung des Films gezeigt. Foto: Alice Lauria

Werner Rusch vom Cineplex-Kino Aichach, Ulrich Hartmann, Präsident des Rotary Clubs Schrobenhausen-Aichach, Gerhard Lehrberger und Dieter Nitzsche, Initiator des Filmfests, zogen am letzten Abend eine rundum positive Bilanz. Sie dürfte sich auch in den Spendensummen widerspiegeln. Deren Höhe stand zum Ende des Filmfestivals, einer Benefizveranstaltung des Rotary Clubs, jedoch noch nicht fest.

