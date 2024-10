Finanzausschuss spricht über naturnahe Urnengräber auf den Friedhöfen

Naturnahe Urnengräber auf Baumgrabfeldern – das wünschen sich die Grünen und die CSU in Aichach für die städtischen Friedhöfe. Über den Antrag spricht der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats am Montag, 4. November. Außerdem wird über die Jahreszuschüsse und Vereinspauschalen 2024 nach den Sportförderrichtlinien der Stadt informiert. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13. (AZ)

Claudia Bammer