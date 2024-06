Aichacher Firma wickelt Geschäftsreisen für eine Milliarde Euro ab

Plus Onesto aus Aichach ist kaum bekannt, gehört aber zu den Größten im Segment der Geschäftsreisen. Im Hintergrund zu bleiben, ist Teil der Unternehmensphilosophie.

Vor einem unscheinbaren dreigeschossigen Gebäude in der Augsburger Straße in Aichach wehen zwei Fahnen. Der Firmenname Onesto und ein Logo sind darauf zu erkennen. Gäbe es diese Fahnen nicht, käme vermutlich niemand darauf, dass dies kein Wohnhaus ist, sondern der Hauptsitz eines Softwareunternehmens, das jährlich etwa zweieinhalb Millionen Geschäftsreisen mit einem Gesamtvolumen von etwa einer Milliarde Euro abwickelt. Wer ist dieses international agierende Unternehmen mit derartigen Zahlen und warum kennen es die Aichacher und Aichacherinnen kaum?

Onesto bietet Unternehmen eine Internetplattform, um ihre Geschäftsreisen effizient und vereinfacht – so steht es auf der Firmenwebsite – planen und buchen zu können. Das Ganze geschieht online. An den Standorten Aichach, Augsburg und Prag sind knapp 40 Mitarbeitende beschäftigt, die inzwischen über 7000 Firmen betreuen und individuelle Lösungen zu jedem Kundenwunsch entwickeln. Das bedeutet: jährlich etwa eine Million Nutzer. Bei komplexeren Vorgängen unterstützt Onesto auch bei der Buchung über Reisebüros.