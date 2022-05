Fischer finden toten Vermissten in der Paar

Zwei Fischer entdecken in der Paar bei Aichach eine Wasserleiche. Laut Polizei handelt es sich um einen vermissten Mann aus Aichach. Er wurde seit März gesucht.

Zwei Fischer haben am Sonntag einen schrecklichen Fund in der Paar bei Aichach gemacht. Sie entdeckten bei der Tränkmühle nahe dem Aichacher Stadtteil Ecknach eine Wasserleiche. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Nord bestätigte den Fund am Montag auf Anfrage. Wie es später im Polizeibericht hieß, konnte anhand mitgeführter Gegenstände eindeutig festgestellt werden, dass es sich bei der männlichen Leiche um einen 69-jährigen Vermissten aus dem kleinen Aichacher Stadtteil Oberneul handelt. Dieser wurde seit 31. März gesucht.

Vermisster aus Aichach wollte Spaziergang machen

Wie lange der Mann schon im Wasser lag und was als Todesursache infrage kommt, muss nach Auskunft des Polizeisprechers erst noch untersucht werden. Die Ermittlungen waren Mitte April an die Kriminalpolizei (Kripo) Augsburg übertragen worden. Aktuell gebe es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, so die Polizei. Herbeigerufene Rettungskräfte hatten die Leiche aus dem Wasser geborgen.

Auch mit einem Polizeihubschrauber wurde nach dem Vermissten aus dem kleinen Aichacher Stadtteil Oberneul gesucht. Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

Der 69 Jahre alte Mann hatte am Nachmittag des 31. März sein Zuhause verlassen, um einen Spaziergang zu machen. Sein Auto wurde später im Uferbereich der Paar an der Tränkmühle südlich des Aichacher Stadtteils Ecknach gefunden. Die Polizei hatte schon am Abend des Verschwindens mit einem großen Aufgebot nach dem Vermissten gesucht. Dabei waren etwa Wasserrettungsteams, eine Unterwasserdrohne, Suchhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz - ohne Erfolg.

Wasserleiche in Aichach: Polizei gab Vermisstenfahndung heraus

Die Polizei gab auch eine öffentliche Vermisstenfahndung heraus, um Hinweise auf das Verschwinden des Mannes zu erhalten. Damals hieß es auch, man könne derzeit nicht ausschließen, dass der Vermisste aufgrund gesundheitlicher Probleme hilflos umherirre. (mit inaw)