Aichach

vor 3 Min.

Fledermausnacht in Blumenthal: Auf der Spur der lautlosen Flugakrobaten

Plus Vielen sind sie unheimlich. Dabei sind Fledermäuse Lebewesen mit erstaunlichen Fähigkeiten - und in vielen Fällen vom Aussterben bedroht. In Blumenthal sind sie noch zu finden.

Von Erich Echter

Seit 50 Millionen Jahren sind Fledermäuse auf der Erde nachgewiesen. Ihre Nachtaktivitäten ließen und lassen seit jeher Vorurteile und Mythen entstehen. Am Samstag veranstaltete der Landesbund für Vogelschutz (LBV) Aichach Friedberg anlässlich der internationalen Batnight (Nacht der Fledermäuse) eine Exkursion zu den Blumenthaler Weihern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen