Aichach

vor 32 Min.

Fliesenskandal an JVA Aichach: Landgericht befasst sich mit Baupfusch

Seit Anfang 2018 ist das neue Versorgungszentrum in der JVA Aichach in Betrieb. Den modernen Bau mit Wäscherei, Bäckerei und Großküche kennzeichnet die teilweise rote Fassade (vorne Mitte). Der Fliesenpfusch hat den Bau um drei Jahre verzögert.

Plus Nach dem Baupfusch beim Versorgungszentrum in der JVA Aichach fordert der Freistaat 1,6 Millionen Euro Schadenersatz. Nun landete der Fall vor Gericht.

Von Katja Neitemeier

Der Fliesenskandal beim Neubau des Versorgungszentrums für das Aichacher Gefängnis beschäftigt nun das Landgericht Augsburg. Am Donnerstag fand dort ein Erörterungstermin statt. Es ging um über 4000 Quadratmeter Fliesen, die in dem Neubau in der Aichacher Justizvollzugsanstalt (JVA) derart schlecht verarbeitet worden waren, dass sie herausgerissen und neu verlegt werden mussten. Der Freistaat Bayern fordert deshalb insgesamt rund 1,6 Millionen Euro Schadensersatz von den beteiligten Firmen.

