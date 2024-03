Aichach

18:00 Uhr

Fliesenskandal in der JVA Aichach: Jetzt steht fest, wer zahlen muss

Seit Anfang 2018 ist das neue Versorgungszentrum in der JVA Aichach in Betrieb. Den modernen Bau mit Wäscherei, Bäckerei und Großküche kennzeichnet die teilweise rote Fassade (vorne Mitte). Der Fliesenpfusch hat den Bau um drei Jahre verzögert.

Plus Beim Bau des JVA-Versorgungszentrums werden 4800 Quadratmeter Fliesen mangelhaft verlegt. Schaden: 1,6 Millionen Euro. Nach langem Rechtsstreit gibt es eine Einigung.

Von Carmen Jung

Der Fliesenskandal in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Aichach hat es zu zweifelhafter Berühmtheit gebracht: Zweimal hat ihn der Bund der Steuerzahler in sein Schwarzbuch aufgenommen. Er kostete obendrein Nerven, Geld und Zeit: Drei Jahre später als geplant ging Anfang 2018 das am Ende 21 Millionen Euro teure Versorgungszentrum in Betrieb. Neun Jahre, nachdem die amateurhaft verlegten Fliesen auf einer Fläche von 4800 Quadratmetern wieder herausgerissen werden mussten, gibt es nun eine zivilgerichtliche Einigung. Der Streitwert betrug 1,6 Millionen Euro.

Technisch stellte das neue Versorgungszentrum, das die JVA Gablingen (Landkreis Augsburg) mitversorgt, einen Quantensprung in der Historie des vor 115 Jahren in Betrieb genommenen Gefängnisses dar. In dem dreistöckigen Gebäude wurden auf 3400 Quadratmetern Nutzfläche Großküche, Bäckerei, Wäscherei und Kantine für die Bediensteten untergebracht. Der 2012 gestartete Bau geriet ins Stocken, als eine spanische Firma, die bei der europaweiten Ausschreibung zum Zug gekommen war, die Fliesen verlegt hatte.

