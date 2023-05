Aichach

Florianstag in Mauerbach: Feuerwehr feiert neues Gerätehaus und Fahrzeug

Plus Gleich mehrere Anlässe gab es beim Florianstag im Aichacher Stadtteil Mauerbach zu feiern. Dort wurden ein neues Gerätehaus und ein neues Fahrzeug geweiht.

Die Freiwillige Feuerwehr Mauerbach richtete am Samstag nach zweijähriger Pause nicht nur den traditionellen Florianstag der Aichacher Stadtfeuerwehren aus. Auch darüber hinaus gab es etwas zu feiern: Zum einen wurde das neue Feuerwehrhaus am Sportheim eingeweiht. Zum anderen wurde das ehemalige Oberbernbacher Feuerwehrfahrzeug von der Mauerbacher Wehr offiziell wieder in Dienst gestellt.

Fahrzeug und Gerätehaus dürften eine gewaltige Verbesserung der Einsatzmöglichkeiten der Mauerbacher Wehr sein: Das Fahrzeug ersetzt nun einen 50 Jahre alten Geräteanhänger. Das neue Gerätehaus verfügt unter anderem über Umkleidemöglichkeiten, einen Büroraum für die Führungskräfte und einen Sozialraum.

