Flüchtlingsunterkunft und Windräder sind Thema im Bauausschuss

Zwei Windräder stehen im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstag, 8. Oktober, auf der Tagesordnung. Es geht allerdings lediglich um die Prüfung der Privilegierung und ob Belange der militärischen Luftfahrt entgegenstehen. Vor Kurzem war das schon einmal Thema bei einem Windrad, das im Blumenthaler Forst gebaut werden soll. Bauanträge oder -voranfragen liegen unter anderem vor für die Nutzung eines Büros in Ecknach als Flüchtlingsunterkunft, für den Bau einer Photovoltaikanlage in Gallenbach und für den Bau von drei Wohnhäusern in Algertshausen. Eine Halle soll künftig als landwirtschaftliche Mehrweckhalle genutzt werden, in Walchshofen an der Walchenstraße soll eine neue Halle gebaut werden. Weiter geht es um einen Antrag auf eine zeitliche Begrenzung von Tempo 30 in einem Teil der Lorenzstraße in Griesbeckerzell. Er soll zurückgestellt werden. Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt um 18 Uhr im Sitzungssaal im Verwaltungsgebäude I am Tandlmarkt 13. (AZ)

Claudia Bammer