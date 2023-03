Aichach

Autofahrer nutzen in der Flurstraße oft rechtswidrig den Gehweg

Plus In der Flurstraße in Aichach kommt es immer wieder vor, dass Autofahrer bei Gegenverkehr auf den Bürgersteig ausweichen. Was die Stadt und die Polizei dazu sagen.

Neu ausgebaut wurde die Flurstraße in Aichach vor etwa zehn Jahren. Dennoch gibt es nach wie vor Klagen über den Autoverkehr dort. Im Bauausschuss des Stadtrats sprach Kristina Kolb-Djoka das Problem vor Kurzem erneut an. Zum einen parken dort Autofahrerinnen und Autofahrer auf dem Gehweg, zum anderen nutzen manche bei Gegenverkehr den Bürgersteig als Fahrbahn. Es sei schon zu einigen gefährlichen Situationen für Fußgängerinnen und Fußgänger gekommen, so Kolb-Djoka.

