Flutgrabenbrücke bei Ecknach wird 2023 nach Vandalismus noch mal gesperrt

Plus Die Flutgrabenbrücke wird nach den Bauarbeiten einen Tag vor Weihnachten freigegeben. Doch wegen mutwillig angerichteter Schäden wird sie im Frühjahr erneut gesperrt.

Für Autofahrer, die auf die Freigabe der Flutgrabenbrücke bei Ecknach warten, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute lautet: Die Brücke auf der viel befahrenen Augsburger Straße zwischen Aichach und Ecknach wird, wie in der vergangenen Woche angekündigt, einen Tag vor Weihnachten für den Verkehr freigegeben. Die schlechte: Im nächsten Jahr wird sie erneut komplett gesperrt.