Fotoaktion in Aichach: Zuerst das "Knastfoto", dann das Porträtbild

Plus Knapp 100 Interessierte lassen sich am Freitag für das internationale Projekt "Inside Out" des Künstlers JR porträtieren. Am Samstag folgt eine zweite Runde im San-Depot.

Von Gerlinde Drexler

Meistens dauert es kaum eine Minute, bis das Foto im Kasten ist. Fotograf Johannes Wallner aus Aichach arbeitet konzentriert und gibt nur kurze Kommandos. Knapp 100 Porträtfotos macht er am Freitag im San-Depot, die Teil des internationalen Projektes „Inside Out“ des Street-Art-Künstlers JR werden. Am Samstag wird er noch einmal rund 100 Fotos machen. Die Porträtierten finden dabei vor allem eines amüsant. An der Wand ist ein gepunkteter Hintergrund angebracht, davor steht eine einfache Bierbank. Beides wird von zwei Strahlern ausgeleuchtet. Fast im Minutentakt treffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein, die sich für das Projekt fotografieren lassen wollen. Bürgermeister Klaus Habermann ist einer der Ersten. Auch der Künstler Herbert Kretschmer aus Ecknach (Stadt Aichach) ist gleich zu Beginn dabei. Ausstellung von JR in München animiert einige Menschen zur Teilnahme Auf die Bank setzen, Namensschild hochhalten, dann noch ein Foto ohne Namensschild – und schon ist alles vorbei. Kaum eine Minute hat Kretschmer auf der Bank gesessen, da kann er seinen Mantel schon wieder anziehen. Warum er mitmacht bei dem Projekt? Er sagt: „Ich finde es lustig.“ Besonders lustig findet er das „Knastbild“ mit dem Namensschild. „Das erinnert mich an meine frühere Arbeit als Sozialpädagoge“, sagt Kretschmer und lacht. Er ist an dem Tag nicht der Einzige, der sich über sein „Knastfoto“ amüsiert. Über das „Knastfoto“ amüsierten sich fast alle, die sich für das Projekt porträtieren ließen. Foto: Gerlinde Drexler Katinka Molde ist extra aus Augsburg angereist, weil sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen will, an dem Projekt mitzumachen. „Ich finde den Grundgedanken ziemlich cool“, sagt die Kunsterzieherin. Molde hat – wie viele andere, die an diesem Tag fotografiert werden – kürzlich die Ausstellung von JR in München gesehen. Sie findet es interessant, zu sehen, wie die Arbeiten für das Projekt entstehen. Inzwischen hat Peter Zimmermann aus Aichach auf der Bank Platz genommen. Zuerst das obligatorische „Knastfoto“, das der Fotograf braucht, um die Bilder zuordnen zu können. „Ab jetzt können Sie machen, was Sie wollen“, sagt Wallner. Zimmermann streckt den Daumen in die Höhe. Es klickt ein paar Mal, dann sagt der Fotograf: "Ich bin schon zufrieden". Zimmermann ist somit wieder entlassen. Fotograf achtet bei der Auswahl der Porträts auf natürlichen Gesichtsausdruck Paul Berchtenbreiter, Vorsitzender des Jagdschutz- und Jägervereins Aichach, hat für den Fototermin extra seinen mit Abzeichen und Auszeichnungen geschmückten Hut mitgebracht. Den darf er für das Foto auch aufsetzen. Josh Stadlmaier aus Oberbernbach (Stadt Aichach) ist mit seiner ganzen Familie ins San-Depot gekommen und freut sich, dass bei dem Projekt drei Generationen der Familie verewigt sein werden. Kunst ist in der Familie ein großes Thema. Opa Reinhold Kaiser ist Künstler, Stadlmaiers Frau Vroni designt Mode und alle zusammen machen viel Musik. Wenn Wallner seine insgesamt rund 190 Fotos am Samstagabend im Kasten hat, wird er mit der Auswahl beginnen, welches er jeweils für das Projekt weitergeben wird. Der Fotograf wird dabei vor allem darauf achten, dass er Porträts mit natürlichem Gesichtsausdruck auswählt. Das könne durchaus auch mal ein grimmiger Ausdruck sein, wenn der für ihn natürlich rüberkomme, sagt Wallner. Die Bilder gibt er an Angelika Man von der Stadt Aichach weiter, die sie auf der Projektseite des Künstlers unter www.insideoutproject.net ins Internet stellen wird. Katinka Molde ist extra aus Augsburg angereist, weil sie sich die Gelegenheit, an dem Projekt mitzumachen, nicht entgehen lassen will. Foto: Gerlinde Drexler Porträts werden auch bei der Aichacher Kunstmeile zu sehen sein Außerdem werden während der Aichacher Kunstmeile Ende Mai großformatige Porträts auf die Mauer der Firma Reitberger an der Donauwörther Straße geklebt. Gerhard Reitberger kennt den Künstler JR von der Münchner Ausstellung und war von der Projektidee gleich begeistert. Weitere Poster sollen auf die Mauer beim San-Depot an der Donauwörther Straße kommen. Geplant ist, mindestens 150 Porträts zu zeigen, um der Botschaft eine möglichst aussagekräftige und geballte Wirkung zu geben. Das Aichacher Projekt steht unter dem Motto „Kunst ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft“.

