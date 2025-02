Franz Achter stellt sich ein letztes Mal als Vorsitzender zur Verfügung

Von den 59 Mitgliedern des Vereins „Freunde des Mittelalters Aichach“ kamen über 30 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. Vorsitzender Franz Achter berichtete von den Aktivitäten im vergangenen Jahr, wobei das Mittelalterfest in Pöttmes hervorzuheben war. Die Tanzgruppe, die Zigeunergruppe, die Handarbeitsgruppe, die Falkner und alles, was zu diesem Verein gehört, konnte sich prächtig darstellen. Für das kommende Jahr sind schon wieder Fahrten und Teilnahmen an Festen geplant. Dabei ist das Mittelalterfest in Inchenhofen zu nennen, bei dem sich der Verein ebenfalls zeigen will.

Vorsitzender Achter lobte die Mitglieder für die Mithilfe und stellte dar, dass es einen „harten Kern“ gibt, der Garant für das Gelingen aller Aktivitäten ist. Schriftführerin Erna Rößner berichtete von den einzelnen Aktivitäten und Monatsversammlungen. Schatzmeisterin Annabell Kornprobst konnte von einem positiven Kontostand berichten. Turnusgemäß standen Neuwahlen an. Franz Achter stellte sich das letzte Mal zur Wahl und wurde einstimmig wieder zum Vorsitzenden gewählt. Peter Becker, der bisherige zweite Vorsitzende, stellte sich nicht mehr zur Wahl und wurde von Martin Neumeyr mit den Stimmen aller Anwesenden abgelöst. Auch Annabell Kornprobst trat nicht mehr an. Ihr folgt Tabea Neumeyr, die ebenfalls einstimmig gewählt wurde.