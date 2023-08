Frau fährt geparktes Auto vor Discounter in Aichach an und flieht

Eine Autofahrerin beschädigt beim Ausparken vor einem Discounter in Aichach einen anderen Wagen und hinterlässt 1000 Euro Schaden. Doch Zeugen beobachten den Unfall.

1000 Euro Schaden hat eine Autofahrerin an einem geparkten Wagen in Aichach hinterlassen. Er war am Freitag gegen 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters an der Donauwörther Straße abgestellt.

Zeugen helfen bei Aufklärung von Unfallflucht vor Aichacher Supermarkt

Wie die Polizei mitteilte, beschädigte die 43-Jährige ihn beim Ausparken und floh, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sie konnte jedoch dank aufmerksamer Zeugen ermittelt werden. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren. (nsi)