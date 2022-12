Frau verursacht Auffahrunfall auf der B300 bei Aichach und wird verletzt

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin erkennt ein vor ihr fahrendes Auto zu spät, als sie auf die B300 in Fahrtrichtung Dasing auffährt. Sie prallt auf das andere Fahrzeug.

An der Anschlussstelle Aichach Ost auf die B300 in Fahrtrichtung Dasing hat eine 25-jährige Frau einen Unfall verursacht. Am Donnerstagmorgen fuhr sie laut Angaben der Polizeiinspektion Aichach gegen 6.30 Uhr einer 27-jährigen Autofahrerin auf. Die 25-Jährige hatte das langsamer fahrende Fahrzeug vor ihr zu spät erkannt. Durch die Wucht des Aufpralls lösten sich die Frontairbags in ihrem Auto. Während die 27-jährige Frau unverletzt blieb, zog sich die Unfallverursacherin leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Aichacher Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Polizei auf mindestens 15.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sicherte die Feuerwehr Aichach die Unfallstelle ab. Dadurch kam es in Fahrtrichtung Dasing zu leichten Verkehrsbehinderungen. (lavoe)

