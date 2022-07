Frau widersetzt sich Polizeikontrolle nach Corona-Spaziergang

Plus Nach einem Corona-Spaziergang in Aichach weigert sich eine Frau, ihre Personalien gegenüber der Polizei preiszugeben. Nun steht sie vor dem Amtsgericht.

Von den Corona-Maßnahmen hielt eine nun 64 Jahre alte Frau aus dem Landkreis Aichach-Friedberg nichts. Am ersten Weihnachtsfeiertag des vergangenen Jahres nahm sie an einem sogenannten Corona-Spaziergang auf dem Aichacher Stadtplatz teil.Dieser war zwar über die sozialen Medien angekündigt, allerdings nicht offiziell angemeldet worden. Ein Polizist, der für die Verkehrssicherheit zuständig war, wollte nach der Versammlung die Identität der Frau prüfen. Er habe sie als faktische Versammlungsleiterin identifiziert, wie er als Zeuge vor Gericht aussagte. Die Frau hatte sich der Kontrolle widersetzt. Nun stand sie wegen Widerstands gegen einen Vollstreckungsbeamten vor Gericht.