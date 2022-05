Aichach

vor 36 Min.

Frauenbund Aichach feiert sein Hundertjähriges mit vielen Gästen

Plus Der Frauenbund Aichach feiert sein Hundertjähriges mit einem Gottesdienst und einem Stehempfang. Ein Geschenk soll dafür sorgen, dass er weiter "sichtbar bleibt".

Von Erich Echter

Der Katholische Aichacher Frauenbund feierte am Samstagabend in der Stadtpfarrkirche seinen hundertsten Geburtstag. Ein Blick in die Vereinschronik zeigt, dass sich die Mitglieder seit der Gründung immer sozial engagiert haben, auch in schweren Zeiten. Die Ziele des Vereins sind heute noch genauso aktuell und gültig wie sie damals waren, hob Inge Karg vom Vorstandsteam beim Jubiläumsgottesdienst hervor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen