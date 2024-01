Aichach

Freiflächen-Photovoltaikanlage soll Strom für Pumpwerk liefern

Plus Eines der Hauptpumpwerke der Aichacher Kläranlage soll mit selbst erzeugtem Strom betrieben werden. Was der Finanzausschuss des Stadtrats davon hält.

Eines der Hauptpumpwerke der Aichacher Kläranlage ist das beim Regenüberlaufbecken im Stadtteil Sulzbach. Von dort wird das Abwasser aus Edenried, Griesbeckerzell, Sulzbach, Gallenbach, Ippertshausen, Obergriesbach und Zahling zur Kläranlage weiterbefördert. Wegen der Abwassermenge ist der Energieaufwand hoch. Den Strom dafür will die Stadt nun mit einer Freiflächen-Photovoltaikanlage (PV-Anlage) mit Batteriespeicher weitgehend selbst erzeugen. Der Finanzausschuss des Aichacher Stadtrats war einstimmig dafür.

Laut Bauamtsleiterin Carola Küspert beläuft sich der mittlere Strombedarf des Pumpwerks in den vergangenen Jahren auf rund 65.000 Kilowattstunden (kWh). Bei einem Strompreis von etwa 40 Cent pro kWh sind das rund 25.000 Euro Stromkosten. Die PV-Anlage soll eine Leistung von 68,88 Kilowatt-Peak (kWp) haben. Dafür würden auf dem Gelände am Heuweg 168 PV-Module auf sieben Modul-Tischen montiert. Die Batterie soll eine Kapazität von 73 kWh haben. Als Freifläche würden etwa 330 Quadratmeter benötigt. Die Kosten bezifferte die Bauamtsleiterin mit rund 170.000 Euro. Bei 40 Cent Stromkosten würde sich die Investition in etwa neun Jahren amortisieren.

