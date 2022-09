Freilaufende Hunde einer Landwirtin beißen einen Motorradfahrer

Plus Der Motorradfahrer ist nicht das erste Opfer der Hunde aus dem Raum Aichach. Deshalb muss sich die Besitzerin wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Schon öfter haben die beiden Hunde einer 27-jährigen Landwirtin aus dem Raum Aichach zugebissen, wenn Menschen auf ihren Hof kamen oder auf den Feldwegen in der Nähe spazieren gingen. Zuletzt kam das im Juli vergangenen Jahres vor. Damals bissen die Tiere einen Motorradfahrer, der auf einem Feldweg am Hof vorbeifuhr, ins Handgelenk. Die Besitzerin musste sich deshalb wegen fahrlässiger Körperverletzung vor dem Aichacher Amtsgericht verantworten.