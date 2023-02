Freiwillige machen Frühjahrsputz in Stadt, Feld und Flur

Mit einer großen "Ramadama"-Aktion wird am ersten Märzwochenende im ganzen Aichacher Stadtgebiet wieder sauber gemacht. Kurzentschlossene können noch mitmachen.

Zigarettenschachteln und Flaschen am Straßenrand, Plastiktüten und Papierfetzen in Hecken und auf Grünflächen - das stört viele Menschen. In Aichach wollen der Natur- und Umweltschutzbeirat und die Stadt etwas dagegen tun. Sie rufen am ersten Märzwochenende zur großen Aufräumaktion "Ramadama" im gesamten Aichacher Stadtgebiet auf. Am Freitag, 3. März, sind am Vormittag bis 12 Uhr mittags wieder vor allem die Kindergärten und Schulen unterwegs. Am Samstag, 4. März, von 9 bis 14 Uhr räumen Vereine und Organisationen, Firmen und Privatleute auf.

Es ist nicht die erste Aktion dieser Art. Zuletzt waren 2017 über 1600 Freiwillige im Stadtgebiet unterwegs und sammelten Abfall auf öffentlichen Flächen, an Wegrändern und in Wäldern. In diesem Jahr hofft der Natur- und Umweltschutzbeirat darauf, dass wieder so viele dabei helfen, Aichach sauberer zu machen.

Der öffentliche Raum gehört allen Aichachern

Vorsitzender Michael Zott, der auch Umweltreferent im Stadtrat ist, betont, es gehe nicht darum, den Dreck der anderen wegzumachen, sondern sich miteinander um den gemeinsamen Raum zu kümmern. "Wenn einem jemand eine Zigarettenschachtel in den Garten schmeißt, räumt man sie doch auch auf", sagt Zott. "Der öffentliche Raum gehört uns allen."

Zott und der Beirat erhoffen sich von der Aktion auch einen nachhaltigen Effekt. Wo schon Abfälle herumliegen, kommt meist noch mehr dazu. Viele sammeln jetzt schon bei Spaziergängen Müll auf und entsorgen ihn, weiß Zott. Er würde sich wünschen, dass das noch mehr Menschen tun.

Für Kurzentschlossene gibt es einen Infostand am San-Depot

Für die Organisation des "Ramadama" laufen die Fäden bei Martina Oberhauser in der Aichacher Stadtverwaltung zusammen. Wer noch mitmachen will oder Fragen hat, kann sich bei ihr melden, per E-Mail an martina.oberhauser@aichach.de oder unter Telefon 08251/90223. Angemeldete Gruppen können sich die Müllsäcke schon jetzt bei Martina Oberhauser und Tina Schaffhauser im Alten Rathaus abholen. Handschuhe und Warnwesten können nicht gestellt werden, so Zott.

Wer sich spontan entscheidet, noch mitzumachen, kann laut Michael Zott am Samstag, 4. März, einfach zum San-Depot kommen, wo der Natur- und Umweltschutzbeirat einen Infostand betreibt. Dort kann man sich Müllsäcke holen und sich ein Sammelgebiet zuteilen lassen. Die Feuerwehr und der städtische Bauhof kümmern sich wieder um die kostenlose Entsorgung des eingesammelten Mülls. Die Helferinnen und Helfer können sich von 10 bis 13 Uhr eine kostenlose Brotzeit im San-Depot abholen. Sollte es regnen, sind der 10. und 11. März als Ausweichtermine geplant. (bac)