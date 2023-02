Freude über ersten Frankreich-Austausch an der Wittelsbacher Realschule

Die Aichacher Realschule hat eine Partnerschule in der Bretagne gefunden. Jetzt waren die Freunde erstmals zu Gast und haben Aichach, Augsburg und München erkundet.

Es hat lange gedauert, aber jetzt hat die Aichacher Realschule einen deutsch-französischen Schüleraustausch. Wie es in einer Mitteilung der Schule heißt, hat die Französischlehrerin Petra Machacek über das Deutsch-Französische Jugendwerk (DFJW) eine Partnerschule mit dem Collège Saint-Joseph in der Bretagne im kleinen Ort Martigné-Ferchaud gefunden. Seit Oktober hat Machacek mit Sünnje Crone, der Deutschlehrerin am Collège, an einem Programm für den fünftägigen Austausch gearbeitet. Jetzt waren die französischen Gäste erstmals in Aichach.

Franzosen besuchen Aichacher Bürgermeister

Zu Beginn ihres Aufenthalts konnten die Besucherinnen und Besucher einen ersten Einblick in das deutsche Schulsystem in verschiedenen Jahrgangsstufen und unterschiedlichen Fächern gewinnen. Der Nachmittag begann mit einem Besuch im Aichacher Rathaus beim Zweiten Bürgermeister Josef Dußmann. Er stellte den Schülern die Stadt in einer kurzen Videopräsentation vor, und Machacek übersetzte die Präsentation für die französischen Schüler. Danach nahmen die Schüler an einer vom Aichacher Stadtmuseum organisierten Führung teil und setzten die gewonnenen Erkenntnisse über den Bau einer mittelalterlichen Stadt im Museum selbst um, indem sie dort in vier Gruppen ihre eigene Stadt bauten.

Aichachs Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann empfing Gäste des Schüleraustausches, hinten stehend Marie Jezequel, Lehrerin aus Frankreich, Ute Maiterth von der Aichacher Realschule, und Sünnje Crone, ebenfalls aus Frankreich, vorne von links Josef Dußmann, Organisatorin Petra Machacek und ein französischer Austauschschüler. Foto: Felix Schumann

Der nächste Tag wurde zur Erkundung des Deutschen Museums, einer Stadtrundfahrt sowie einem geführten Stadtrundgang in München genutzt. Bevor tags darauf die Reise nach Augsburg gehen konnte, wo eine Stadtrallye sowie ein Bowlingabend auf dem Programm standen, musste allerdings nochmals gearbeitet werden. Denn dieser Austausch untersteht der Frage "Wer sind wir? Warum sind wir, wie wir sind?" In Gruppenarbeiten haben sich die Schülerinnen und Schüler Gedanken zum deutschen Stereotyp gemacht und Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Nationen herausgearbeitet. Sie haben laut Mitteilung auch festgestellt, wie wichtig gerade in der aktuellen politischen Lage die deutsch-französische Freundschaft ist. Der Austausch habe einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, diese auch weiterhin aufrechtzuerhalten.

Austausch soll künftig jährlich stattfinden

Vom 8. bis 12. Mai 2023 werden die deutschen Schülerinnen und Schüler ihre neu gewonnen Freunde in deren Heimat besuchen. Der Besuch der Franzosen in Aichach soll der Beginn eines, in Zukunft jährlichen Austauschs an der Wittelsbacher Realschule mit dem Collège Saint-Joseph in Martigné gewesen sein. (AZ)