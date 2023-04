Freude über Hochschulaußenstelle in Aichach: "Riesenchance für Standort"

Plus Unternehmen, Stadt und Handwerkskammer reagieren erfreut auf das in Aichach geplante Technologietransferzentrum der Hochschule. Welchen Nutzen sie davon erwarten.

Nach der Zusage aus München für ein Technologietransferzentrum (TTZ) in Aichach ist die Freude vor Ort groß. Viele Details sind zwar noch offen. Doch die Ansiedlung der Außenstelle der Technischen Hochschule Augsburg wird einhellig als große Chance für den Wirtschaftsstandort Aichach sowie die örtlichen Unternehmen gesehen.

Vor allem natürlich bei der Firma Züblin Timber, auf deren Gelände im Stadtteil Ecknach das TTZ entstehen soll. Wie am Mittwoch berichtet, soll sich das Technologietransferzentrum mit "digitalem und nachhaltigem Planen und Fertigen im Bauwesen" beschäftigen. Ein Schwerpunkt soll auf dem Baustoff Holz liegen.