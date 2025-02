Freunde des Mittelalters wandern auf historischen Spuren am Sisi-Schloss

Eine Gruppe des Vereins Freunde des Mittelalters Aichach unternahm eine Winterwanderung. Sie wandelten auf dem Geschichtspfad von Unterwittelsbach nach Oberwittelsbach. Treffen war am Parkplatz beim Sisi-Schloß. Die Teilnehmer interessierten sich für die Info-Tafeln, die bei den jeweiligen Stationen angebracht sind. Am Entfernungsobelisken kurz hinter dem Park am Sisi-Schloss stellten sich die Wanderer zum Gruppenbild auf. Der Weg führte weiter durch den Wald, den sogenannten „Alten Kirchenweg“, heute Geschichtspfad, bis nach Oberwittelsbach. Dort erklommen die geschichtsinteressierten Mittelalterfreunde den Burgplatz und bestaunten die Burgkirche, das Nationaldenkmal und die Gedenksteine, die an die Burg erinnerten.

Anschließend führte der Weg weiter zu einem Gasthof, wo man zum Kaffeetrinken einkehrte. Der Weg zurück zum Parkplatz führte an der Straße entlang Richtung Aichach. Am Waldrand bog die Gruppe rechts ab und genoß die Aussicht ins Paartal. Am Horizont war die Wallfahrtskirche Inchenhofen zu erkennen. Die Teilnehmer pflegten während der Wanderung und auch beim Kaffeetrinken ausgiebig das Gespräch. Sie kamen zu dem Entschluss, dass der Verein eine derartige Wanderung öfter unternehmen könnte.