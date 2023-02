130 Fachkräfte verlassen die Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land

Plus Bei der Abschlussfeier der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land spielen Zukunftsaussichten eine wichtige Rolle. Zwei Berufsschüler freuen sich über die Traumnote 1,0.

Endlich wieder richtig im Rampenlicht standen nach zweijähriger Corona-Pause die Schulabgängerinnen und -abgänger der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land. Eröffnet wurde die Abschlussfeier in Aichach von der Schulband mit dem Song "Blinding Lights". Wie Schulleiterin Cornelia Nieberle-Schreiegg verkündete, haben 128 Schülerinnen und Schüler die Berufsschule erfolgreich abgeschlossen. 20 der Absolventinnen und Absolventen hatten einen Notenschnitt von 1,5 oder besser. Zwei erreichten sogar die Traumnote 1,0 im Zeugnisschnitt.