1700 Brotzeitdosen für die ABC-Schützen im Wittelsbacher Land

Eine gesunde Bio-Brotzeit aus der Region in einer stabilen Box, damit hat Landrat Klaus Metzger zum Schulstart in diesem Jahr 72 frisch eingeschulte Kinder der Grundschule Pöttmes überrascht. Mit dabei waren die Erstklässlerinnen und Erstklässler mit Lehrkräften, Rektorin Ursula Werner, Bürgermeister Mirko Ketz, Matthias Lesti und Mario Grimm von der Kommunalen Abfallwirtschaft.

Die Bio-Brotzeit brachten Regina Roland von der Öko-Modellregion Paartal und Bio-Bäuerin Elisabeth Birkmeir den Kindern, für einen guten Start in den Tag. Erntefrisch bestand die Brotzeit aus Bio-Äpfeln und Bio-Karotten vom Demeterhof Birkmeir aus Schorn, Bio-Vollkornsemmeln kamen von der Bäckerei Seitz aus Schrobenhausen.

Wie in den letzten Jahren unterstützt die Kommunale Abfallwirtschaft des Landkreises auch heuer die Grund- und Förderschulen beim Thema Abfallvermeidung. Insgesamt wurden im Landkreis knapp 1700 Brotzeitdosen aus hochwertigem, langlebigem Edelstahl an Erstklässler verteilt. Eingraviert ist das Logo des kleinen Umwelthelden „Oxi“, dass die Kinder und Eltern an ein nachhaltiges und gesundes Leben im Wittelsbacher Land erinnert. Durch die Benutzung der Edelstahldose kann jedes Kind circa 200 Einwegtüten jedes Jahr vermeiden. (AZ)

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!