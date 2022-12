18-Jähriger aus dem Landkreis fährt mit Motorrad illegales Rennen

Plus Ein 18-Jähriger aus dem Landkreis fährt betrunken und mit erhöhter Geschwindigkeit mit seinem Motorrad. Nun steht er vor dem Aichacher Jugendgericht.

Im Februar forderte die Polizei in Kühbach einen heute 18-Jährigen aus dem nördlichen Teil des Landkreises dazu auf, sein Motorrad zu stoppen. Er hatte sich mit anderen Verkehrsteilnehmern ein illegales Kraftfahrzeugrennen geliefert – betrunken. Der 18-Jährige widersetzte sich der Anweisung der Beamten und flüchtete in Schlangenlinien durch den Ort, bis er mit seinem Motorrad schließlich auf einem Feldweg stürzte.