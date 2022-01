2G in der Gastronomie: Reicht das zum Überleben?

Plus Gastronomen im Aichacher Land reagieren unterschiedlich auf die Vorschriften. Einige schließen ihr Lokal vorübergehend. Wie sich andere behelfen.

Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen seit ein paar Wochen ein Restaurant oder ein Café besuchen. Nach dieser Verschärfung der Corona-Regeln haben einige Gastronomen auch im Aichacher Land beschlossen, ihr Lokal bis auf Weiteres zu schließen. Weil sinnvolles wirtschaftliches Arbeiten unter diesen Voraussetzungen nicht mehr möglich sei, wie sie sagen. Andere Wirte machen tapfer weiter.