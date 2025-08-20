4500. Ehrenamtskarte im Landkreis geht an Bernd Aichele

Landrat Klaus Metzger überreichte die 4500. Bayerische Ehrenamtskarte im Wittelsbacher Land. Die Auszeichnung ging an Bernd Aichele aus Aindling, der sich seit über 30 Jahren mit großem Einsatz beim Technischen Hilfswerk (THW) Friedberg engagiert. Als Anerkennung für seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz erhielt Aichele nicht nur die Goldene Ehrenamtskarte, sondern zusätzlich fünf City-Schecks der Stadt Aichach. Sein Werdegang beim THW ist geprägt von Beständigkeit und Verantwortung: Seit 1994 ist er dort aktiv, zunächst als Helfer, später als Fachhelfer. Ab 2016 setzte er seine Tätigkeit als Ehrenhelfer fort.

Auch der THW-Ortsverband Friedberg darf sich über eine Anerkennung freuen: Der Vorsitzende Tobias Hartmann nahm stellvertretend einen Gutschein in Höhe von 1000 Euro entgegen. „Die Bayerische Ehrenamtskarte ist nicht nur ein Dankeschön, sondern auch ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für die Menschen, die sich über viele Jahre hinweg freiwillig engagieren“, betonte Landrat Metzger. „Mit der 4500. Ehrenamtskarte im Landkreis Aichach-Friedberg zeigen wir, wie lebendig und stark das Ehrenamt in unserer Region ist. Herr Aichele steht stellvertretend für viele, die mit Herzblut und Einsatzbereitschaft einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten.“

Die Ehrenamtskarte wird in Bayern als Zeichen des Dankes und der Anerkennung für Bürgerinnen und Bürger ausgegeben, die sich überdurchschnittlich ehrenamtlich engagieren. Sie bietet zahlreiche Vergünstigungen in ganz Bayern – von Ermäßigungen in Schwimmbädern und Museen bis hin zu Rabatten bei verschiedenen Partnerunternehmen.

