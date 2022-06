500 Pilger nehmen an verkürzter Wallfahrt nach Altötting teil

Der ansonsten dreitägige Fußmarsch wird auf wenige Kilometer verkürzt, damit auch Eltern und Kinder aus dem Wittelsbacher Land die Wallfahrt gut absolvieren können.

Nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Pandemie war es am Pfingstmontag endlich wieder so weit, dass sich die Fußwallfahrer der Gruppe 3 der Legio Mariens wieder auf den Weg zum Gnadenort Altötting machen konnten. Zusammen mit Christina Neiß und Cilli Hiemer organisierte Gruppenleiter Rudi Loder kurzfristig die Wallfahrt. Drei Busse fuhren die Pilger, die überwiegend aus dem Landkreis Aichach-Friedberg waren, nach Heiligenstatt. Hier traf man auf die Wallfahrer aus Rosenheim und die der Gruppe 2.

Huckepack und mit verschiedenen Gefährten waren auch die Kleinen bei der Wallfahrt nach Altötting dabei. Foto: Ernst Treml

Wallfahrt nach Altötting auf sechs Kilometer verkürzt

Der ansonsten dreitägige Fußmarsch nach Altötting verkürzte sich von knapp hundert auf sechs Kilometer. So konnten auch viele Eltern mit ihren Kindern und Kinderwagen sowie sonstigen Gefährten an der Wallfahrt teilnehmen, die heuer unter dem Motto "Auf dass sie alle eins seien" stand. Mehr als 500 Teilnehmer zogen mit Fahnen und Kreuzen an der Spitze des Zuges in die Basilika ein. Hier feierte man mit Domkapitular Daniel Reichel von Erzbistum München und Freising, den Pilger aus Rosenheim für die Messe gewinnen konnten, den feierlichen Festgottesdienst, begleitet mit dem Gesang der Wallfahrer.

Die Pilger feierten in Altötting mit Domkapitular Daniel Reichel vom Erzbistum München und Freising einen Gottesdienst. Foto: Ernst Treml

Der Leiter der Gruppe 2 freute sich am Schluss des Gottesdienstes, dass trotz der kurzfristig anberaumten Wallfahrt so viele den Weg nach Altötting gefunden hatten. Im Vertrauen darauf, dass im nächsten Jahr wieder alles wie in früheren Wallfahrten sein wird, bat er darum, viele Pilger zu animieren, an der Wallfahrt 2023 teilzunehmen. (AZ)