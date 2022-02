Ab Freitag gibt es Termine für die Novavax-Impfung in Aichach-Friedberg

Die Corona-Impfungen mit dem neuen Impfstoff starten am kommenden Donnerstag in den beiden Impfzentren in Dasing und Kissing. Die Inzidenz steigt auf 2247.

Mit dem Start der Impfungen mit Novavax sind viele Hoffnungen verbunden: Er soll bisherige Skeptiker doch von einer Corona-Impfung überzeugen. Ob sich die Hoffnungen erfüllen, wird sich in der kommenden Woche zeigen. Denn ab Donnerstag kann in Aichach-Friedberg der neue Impfstoff verimpft werden. Doch er steht nicht für jeden von Anfang an zur Verfügung.

Novavax wird am Mittwoch nach Aichach-Friedberg geliefert

Am Mittwoch soll die erste Lieferung von Novavax bei den Impfzentren in Dasing und Kissing eintreffen. Das Landratsamt rechnet in einer ersten Lieferung mit rund 2300 Dosen, von denen nur die Hälfte für Erstimpfungen sofort zur Verfügung steht. Die restlichen Impfdosen werden für die Zweitimpfung im Abstand von mindestens drei Wochen vorgehalten. Der neue Impfstoff werde in den normalen Impfbetrieb integriert und in beiden Impfzentren an allen Öffnungstagen verimpft, erklärt das Landratsamt.

Allerdings steht er zunächst nur für eine bestimmte Berufsgruppe zur Verfügung. Die ersten Impfdosen sollen an die Beschäftigten von Kliniken, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen, die der Impfpflicht unterliegen, verimpft werden. Erst im zweiten Schritt soll der Impfstoff für alle zugänglich gemacht werden. Die Terminvergabe für eine Novavax-Impfung erfolgt wie bisher über das Impfportal www.impfzentren.bayern. "Aber auch ohne Termin kann man zu den Öffnungszeiten der Impfzentren für eine Impfung mit Novavax in die Impfzentren kommen", teilt das Landratsamt weiter mit.

Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 2247,0

Derweil steigt die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg erneut an. Am Donnerstag meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 2247,0 Neuinfektionen in den vorangegangenen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Seit rund einer Woche steigt damit die Corona-Inzidenz im Landkreis fast täglich leicht an. Von einem steigenden Trend will das Landratsamt aber nicht sprechen. "Die Infektionszahlen sind noch nicht eindeutig rückläufig, sondern schwankend", sagt Pressesprecher Wolfgang Müller.

In den vergangenen sieben Tagen zählte das Gesundheitsamt insgesamt 3166 Neuinfektionen. Insgesamt gab es im Landkreis Aichach-Friedberg seit März 2020 27.639 positiv getestete Personen - 759 mehr als am Vortag. Auch die Zahl der Todesfälle ist weiter gestiegen auf nun 153. Nähere Angaben gab es dazu nicht. Weiterhin gibt es in sechs Pflegeeinrichtungen, am Krankenhaus in Aichach und in einer Asylbewerberunterkunft im Kreis derzeit einen Corona-Ausbruch. An den Kliniken an der Paar wurden insgesamt 13 Corona-Patientinnen und Patienten stationär behandelt, davon zwei auf der Intensivstation. Außerdem gab es einen Verdachtsfall, bei dem das PCR-Testergebnis noch ausstand.