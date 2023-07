Aichach-Friedberg

vor 32 Min.

Abgeordneter Lange: Heizungsgesetz heizt die Stimmung auf

Plus Sommergespräch: Der CSU-Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange zu Brechstangen-Heiztechnik, schädlichen Bierzeltreden von Aiwanger und falschen AfD-Antworten.

Von Christian Lichtenstern Artikel anhören Shape

Draußen auf dem Stadtplatz hat es an die 30 Grad, drinnen in der Redaktion beim Sommergespräch der Aichacher Nachrichten mit dem CSU-Bundestagsabgeordneten Ulrich Lange ist es kühler und es geht nicht heiß her - aber es geht um die Heizung. Der Aufreger des ersten Halbjahres ist auch das politische Thema, das die Menschen in seinem Wahlkreis in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen und im nördlichen Teil des Wittelsbacher Landes am meisten beschäftige, umtreibe und ärgere, sagt Lange.

Wie umstritten das Gebäudeenergiegesetz der Ampelregierung in der Bevölkerung ist, zeigt für ihn eine Szene auf dem Feuerwehrfest in Rain. Dort habe Eva Lettenbauer, die junge Landtagsabgeordnete und Landesvorsitzende der Grünen aus dem Landkreis Donau-Ries, ein ganz normales und übliches unpolitisches Grußwort gehalten und sei auf offener Bühne ausgepfiffen worden. Lange ist kommunalpolitisch und bundespolitisch schon einige Jahre im Geschäft. Aber so was habe er bei einer solchen lokalen Festveranstaltung, bei der ja der Verein und das Ehrenamt im Vordergrund stünden, auch noch nicht erlebt. Das zeige aber, wie aufgeheizt die Stimmung sei, so Lange. Insbesondere die Absicht im ersten Anlauf von Wirtschaftsminister Robert Habeck, Holz- und Pelletheizungen und Biogaslösungen abzuwürgen, sei gerade im ländlichen Raum auf massiven Widerstand gestoßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen