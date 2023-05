Abstimmung: Aindling hat den schönsten Maibaum im Wittelsbacher Land

27 Bäume waren bei unserem Maibaum-Voting dabei. Um den schönsten unter ihnen zu bestimmen, wurden mehr als 7000 Stimmen abgegeben. Das Ergebnis war denkbar knapp.

Zahlreiche aufwendige Tafeln reihen sich auf dem 36 Meter hohen Maibaum von Aindling aneinander. Sie zeigen altes Handwerk aus der Region, aber auch die neu restaurierte Pfarrkirche oder die Ortsvereinswappen. Kurzum: das, was die Gemeinde ausgemacht hat und ausmacht. Bei unserer Maibaum-Abstimmung hat der Aindlinger Baum damit offenbar die meisten Nutzerinnen und Nutzer überzeugt: Mit 2106 Stimmen gewinnt der Maibaum aus der Marktgemeinde den ersten Platz bei unserem Voting. Das Ergebnis war jedoch denkbar knapp.

Aindling, Freienried und Osterzhausen haben die schönsten Maibäume

Bis kurz vor dem Ablauf der Abstimmung am Montag um 16 Uhr lagen Aindling und Freienried (Gemeinde Eurasburg) Kopf an Kopf. Und auch das Endergebnis ist eng. Mit 2054 von insgesamt 7326 Stimmen hat der Freienrieder Maibaum nur etwas weniger Unterstützung bekommen – und landet damit auf dem zweiten Platz. Eine gelungene Wertschätzung für die Dorfgemeinschaft Freienried, die den Baum in diesem Jahr komplett neu angefertigt und bemalt hat. Deutlich, aber immer noch mit vielen Stimmen, landet der Maibaum aus Osterzhausen (Markt Pöttmes) auf dem dritten Platz. 1001 Nutzerinnen und Nutzer waren überzeugt: Der 28 Meter hohe Baum mit seinen außergewöhnlich kunstvollen Verzierungen ist der schönste im Wittelsbacher Land.

Die folgenden Plätze haben zwar ebenfalls viel Unterstützung erhalten, im Vergleich zu den drei erstplatzierten Bäumen sind sie aber doch ziemlich abgeschlagen. Die Plätze vier bis zehn verteilen sich folgendermaßen:

Rehling: 353 Stimmen

Inchenhofen : 324 Stimmen

: 324 Stimmen Affing : 277 Stimmen

: 277 Stimmen Oberschneitbach (Stadt Aichach ): 245 Stimmen

): 245 Stimmen Griesbeckerzell (Stadt Aichach ): 241 Stimmen

): 241 Stimmen Kühbach : 180 Stimmen

: 180 Stimmen Haberskirch (Stadt Friedberg ): 82 Stimmen.

