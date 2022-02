Lebensretter hilft ohnmächtigem Mann auf Autobahnparkplatz Adelzhausen

Wolfgang van Thiel wird für seine Zivilcourage bei einem Notfall in Adelzhausen ausgezeichnet. Er erhält in Aichach die Medaille "Patrona Bavariae".

Am 8. Juli 2020 findet Wolfgang van Thiel auf dem Autobahnparkplatz Adelzhausen einen am Boden liegenden ohnmächtigen Mann. Gemeinsam mit einer anderen Person ergreift er ohne zu zögern lebensrettende Maßnahmen, bis die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Adelzhausen eintreffen. Dank der erfolgreichen Reanimation kann der Patient stabil in das Uniklinikum Augsburg transportiert werden. Die Sanitäter bestätigten, dass es sich um einen medizinischen Notfall gehandelt hat.

Vermutlich lebensrettender Einsatz in Adelzhausen

Wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes in Aichach heißt, wurde van Thiel jetzt für seine Hilfe ausgezeichnet. Für seinen beherzten und letztlich wohl lebensrettenden Einsatz überreichte ihm Landrat Klaus Metzger am Dienstag als Zeichen der öffentlichen Anerkennung die Medaille "Patrona Bavariae". Metzger sagte: "Mit ihrem selbstlosen und mutigen Einschreiten bewiesen Sie in höchstem Maße Zivilcourage. Dafür bedanke ich mich auch im Namen des Geretteten und seiner Angehörigen von ganzem Herzen." Wolfgang van Thiel sei ein Vorbild für unsere Gesellschaft, so der Landrat bei der Ehrung. (AZ)