Lebensrettung: Zehn Sekunden werden in Adelzhausen zur Ewigkeit

Plus Wolfgang van Thiel und Adrian Meister retten auf dem Autobahnparkplatz Adelzhausen einem jungen Mann das Leben. Der ist inzwischen Vater geworden.

Eine Wagenpanne, die der 68-jährige Wolfgang van Thiel auf dem Heimweg hat, rettet im Juli 2020 einem jungen Mann das Leben. Er liegt auf dem Autobahnparkplatz Adelzhausen bewusstlos auf dem Boden. Van Thiel leistet Erste Hilfe, bis die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr Adelzhausen eintreffen. Mit dem heute 57-jährigen Adrian Meister wechselt er sich bei der Mund-zu-Mund-Beatmung und der Herzmassage ab. Für ihren lebensrettenden Einsatz zeichnet der Landkreis die beiden kürzlich mit der Medaille "Patrona Bavariae" aus.