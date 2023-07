Ärztin übernimmt die Leitung am Gesundheitsamt Aichach-Friedberg

Alexandra Föse ist seit rund drei Jahren am Gesundheitsamt und will die Digitalisierung und Vernetzung vorantreiben.

Mehr als zwei Jahre hat die Interimslösung am Gesundheitsamt in Aichach angedauert. Als Dr. Viktoria Schaefer sich in den Mutterschutz verabschiedet hatte, übernahm - aus Mangel an Alternativen - der Kreisrechnungsprüfer Markus Pettinger Ende 2021 den Leitungsposten. Eine unkonventionelle Lösung, denn eigentlich ist der Freistaat für die Besetzung zuständig. Außerdem leitet in der Regel ärztliches Fachpersonal die Behörde, die vor allem während der Corona-Pandemie in den Fokus gerückt war. Nun hat das Gesundheitsamt Aichach-Friedberg wieder eine Ärztin als Leitung. Seit Mai leitet Alexandra Föse die Geschäfte.

Das Gesundheitsamt Aichach beim alten Krankenhaus. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Föse ist seit rund drei Jahren als Ärztin am Gesundheitsamt und hat im vergangenen Jahr den sechsmonatigen Amtsarztlehrgang mit Masterstudium Public Health absolviert. Sie studierte Medizin an der Uni in München, arbeitet viele Jahre als Assistenzärztin in der Strahlentherapie am Uniklinikum in Augsburg. Im Juni 2020 wechselte sie ans Gesundheitsamt Aichach-Friedberg. Privat ist sie mit dem Landkreis schon länger verbunden. Die gebürtige Münchnerin lebt mit ihrer Familie seit 13 Jahren hier und verbringt ihre Freizeit gerne mit Lesen, Geocaching und Radfahren.

Föse will Digitalisierung im Gesundheitsamt in Aichach vorantreiben

Als neue Leiterin des Gesundheitsamtes hat Föse konkrete Ziele: Neben dem verantwortungsvollen Ausbau der Digitalisierung möchte sie das Gesundheitsamt noch stärker als Partner für die Bevölkerung im öffentlichen Gesundheitswesen etablieren, beispielsweise den Austausch mit den niedergelassenen Ärzten intensivieren oder beim Thema Prävention verstärkt mitwirken. "Ein persönliches Anliegen ist mir aber vor allem die weiterhin gute Teamarbeit innerhalb unseres 'Ämtle'", so die neue Leiterin mit einem Augenzwinkern.

Lange Zeit herrschte ein akuter Personalmangel am Gesundheitsamt. Für die Leitungsposition gab es nach der Abordnung von Dr. Friedrich Pürner ans Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) immer wieder vorübergehende Lösungen. Zuletzt kam mit der Interimsleitung von Pettinger wieder Beständigkeit in das Amt. (AZ, mit inaw)

