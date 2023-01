AfD im Landkreis nominiert Kandidaten für Landtags- und Bezirkstagswahl

Der Meringer Historiker Simon Kuchlbauer ist Direktkandidat der rechtspopulistischen Partei für den Landtag. Josef Settele will in den Bezirkstag.

Die AfD im Landkreis hat ihre Direktkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahl Anfang Oktober nominiert. Laut einer Mitteilung der rechtspopulistischen Partei treten im Stimmkreis Aichach-Friedberg (deckungsgleich mit dem Landkreis) Simon Kuchlbauer (Landtag) und Kreistags-Fraktionschef Josef Settele (Bezirkstag) an.





Direktkandidat der AfD für die Landtagswahl 2023: Simon Kuchlbauer. Foto: Photoresque

Historiker Kuchlbauer ist 45 und lebt in Mering. Er ist seit 2020 im Kreistag und arbeitet als Referent in der AfD-Landtagsfraktion. Seine politischen Thesen: Die Bürger müssten viel mehr mitbestimmen. Sie würden sich laut Kuchlbauer gegen "Masseneinwanderung" aussprechen und gegen eine "vorsätzliche Zerstörung der Wirtschaft wegen einer irrationalen Klimaschutz-Ideologie". Außerdem müsse das "Corona-Unrecht dringend aufgearbeitet werden". Auch der "Genderwahn muss aufhören", so Kuchlbauer laut Mitteilung. Kinder sollten wieder "gesund heranwachsen dürfen und nicht durch Genderideologen in ihrer Identität verunsichert werden“.

Settele erhielt 2018 als Landtags-Direktkandidat 11,9 Prozent

Der 68-Jährige Josef Settele aus Gaulzhofen (Markt Aindling) will seine über 30-jährige kommunalpolitische Erfahrung in den Bezirkstag einbringen. Gerade die sozialen Themen würden die Bürger direkt angehen. Settele sei dafür bekannt, dass er Finanzberichte genau lese, Missstände klar benenne und sich gegen eine "Aufblähung des Verwaltungsapparates" wende, heißt es in der Mitteilung weiter.

Direktkandidat der AfD für den Bezirkstag: Josef Settele. Foto: AfD

Bei der Landtagswahl 2018 erhielt Settele 11,9 Prozent der Wählerstimmen im Stimmkreis. Das bedeutete Platz drei unter den Direktkandidaten im Landkreis – hinter den beiden aktuellen Abgeordneten aus Merching, Peter Tomaschko (CSU; 41,7 Prozent) und Christina Haubrich (Grüne; 15,9 Prozent). Der Handwerksmeister sitzt seit 1990 im Marktgemeinderat Aindling. Dem Kreistag Aichach-Friedberg gehörte er von 1990 bis 2008 und wieder seit 2020 an. Von 1989 bis 2003 war Settele Mitglied der rechtskonservativen Republikaner. (AZ, cli)