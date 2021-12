Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Aichach-Friedberg impft mehr als 10.000 Menschen in einer Woche gegen Corona

Plus Das Corona-Impftempo hat in der vergangenen Woche noch mal deutlich angezogen. In den Arztpraxen und in den Impfzentren wurden jeweils mehr als 5000 Menschen geimpft.

Von Marina Wagenpfeil

10.800 Menschen haben im Landkreis Aichach-Friedberg in der vergangenen Woche eine Corona-Impfung erhalten. Das sind nochmal 3000 mehr Menschen, als vergangene Woche geimpft wurden. Das Impftempo zieht also weiter an. Doch ist damit bald das Maximum erreicht? Bislang waren die Stück für Stück freigegebenen Termine in den beiden Impfzentren in Dasing und Kissing immer innerhalb kürzester Zeit vergeben. Einen Termin dort zu ergattern, erschien vielen als Glückspiel. In den Hausarztpraxen war es oftmals nicht leichter. Das ist aktuell anders: Die am Mittwoch, 15. Dezember, für die Impfzentren freigegebenen Termine waren bis Freitagnachmittag noch nicht alle ausgebucht.

