Aichach-Friedberg ist nun für Grüngut- und Bauschuttannahme verantwortlich

Plus Statt den Kommunen sorgt nun der Landkreis für die Entsorgung von Gras, Bauschutt und Heckenschnitt. Das hat viele Vorteile für die Bürger, aber auch einen Nachteil.

Mit dem Frühjahr beginnt das Reinemachen im heimischen Garten: Die Böden werden von Laub befreit, der Rasen wird vertikutiert und zum ersten Mal gemäht und Bäume zurechtgeschnitten. Für den Kompost oder die Biotonne ist das Grüngut besonders im Frühling oft schlicht zu viel. Deshalb bringen viele Familien den Müll an eine der Grüngutannahmestellen im Landkreis Aichach-Friedberg. Deren Zuständigkeit, ebenso wie für die Abgabe von Bauschutt, ist zu Beginn des Jahres von den Kommunen auf den Kreis übergegangen, der bereits die Wertstoffhöfe betreibt. Diese Neuerung ist ein weiterer Schritt bei der Umsetzung eines neuen Abfallwirtschaftskonzepts in der Region, der für die Bürgerinnen und Bürger viele Vorteile bringt, aber auch einen großen Nachteil.