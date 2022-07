Aichach-Friedberg schafft Anlaufstelle für psychische Herausforderungen

Der Psychosoziale Dienst soll psychisch- oder suchtkranken Menschen und deren Angehörigen helfen, die richtige Unterstützung in ihrer Lebenssituation zu finden.

Mit dem Psychosozialen Dienst hat das Landratsamt Aichach-Friedberg eine neue Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Herausforderungen sowie deren Angehörige und Freunde geschaffen. Wie das Landratsamt mitteilt, versteht sich der "Psychosoziale Dienst" als Beratungs- und Vermittlungsstelle im Landkreis Aichach-Friedberg und als Angebot an Bürgerinnen und Bürger, die von besonderen psychischen Herausforderungen selbst oder mitbetroffen sind.

Sozialpädagoge Arif Ridvan Kökten ist Ansprechpartner des Psychosozialen Diensts, eine neue Anlaufstelle für psychische Herausforderungen im Landkreis Aichach-Friedberg. Foto: Sina Abel, Landratsamt Aichach-Friedberg

Dabei kann es sich um psychische Erkrankungen, Abhängigkeit, Sucht, aber auch Gesunderhaltung handeln. Wirklich wahrgenommen werden sie erfahrungsgemäß aber meistens erst dann, wenn man auf direkte oder indirekte Weise selbst davon betroffen ist. Eine solche Situation ist nicht immer allein zu bewältigen. Zukünftig ist Sozialpädagoge Arif Ridvan Kökten beim Psychosozialen Dienst am Landratsamt Ansprechpartner: "Wenn Sie oder ein Ihnen nahestehender Mensch von einer Abhängigkeit oder einer psychischen Krankheit betroffen oder bedroht sind, können Sie sich beim Psychosozialen Dienst im Landratsamt informieren, welche Hilfsmöglichkeiten es für Sie gibt", lädt Kökten die Landkreisbürgerinnen und -bürger ein, dieses Angebot zu nutzen. Die Außenstelle des Landratsamtes ist am Schlossplatz 5 in Aichach. (AZ)

Kontaktdaten:

Arif Ridvan Kökten

Psychosozialer Dienst

Landratsamt Aichach-Friedberg

Schlossplatz 5, 86551 Aichach

Tel.: 08251 92-226

Fax: 08251 92 480 226

Mail: arifridvan.koekten@lra-aic-fdb.de