Aichach-Friedberg will Mitglied im Donaumoos-Zweckverband werden

Ein Teil des Donaumooses liegt im Landkreis Aichach-Friedberg. Doch bislang war der Kreis im Zweckverband nicht vertreten. Das soll sich nun ändern.

Der Landkreis Aichach-Friedberg strebt eine Mitgliedschaft im Donaumoos-Zweckverband an. Das hat der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie des Kreistags am Montagnachmittag einstimmig beschlossen. „Für uns als Landkreis ist es wichtig und auch richtig, dass wir hier dabei sind“, betonte Landrat Dr. Klaus Metzger.

Landkreis Aichach-Friedberg will bei Entwicklung des Donaumooses mitreden

Mit dem anstehenden Beitritt wird der im Jahr 1991 gegründete Zweckverband neben Neuburg-Schrobenhausen erstmals einen zweiten Landkreis als Mitglied bekommen. Bislang gehören der Bezirk Oberbayern, die Gemeinden Karlshuld, Karlskron und Königsmoos, die Wasserverbände im Donaumoos sowie seit 1999 der Markt Pöttmes als freiwilliges Mitglied dazu. "Ich freue mich über diesen Schritt des Nachbarlandkreises", erklärte Neuburg-Schrobenhausens Kreischef Peter von der Grün, der auch Vorsitzender des Zweckverbands ist. "Das ist ein wichtiges Signal für den Erhalt des Donaumooses."

Eine große Diskussion gab es bei der Sitzung im Landratsamt in Aichach nicht. "Obwohl wir bereits gut zusammenarbeiten, können wir nicht weiter darauf setzen, nur nebenher zu laufen", fand Landrat Dr. Metzger nach dem Vortrag von Verbandsgeschäftsführer Michael Hafner. Stattdessen wolle der Landkreis künftig dabeisein und bei der Entwicklung des Donaumooses mitreden. Franz Schindele, Altbürgermeister von Pöttmes, erinnerte an die wichtigen Moorflächen auf Aichach-Friedberger Flur. "Der Brennpunkt ist in unserem Landkreis, da müssen wir mit an den Tisch", forderte er angesichts der möglichen Moorschutzkulissen bei Schorn und bei Grimolzhausen. Ein Appell, dem das Gremium geschlossen folgte.

Der Landkreis ist bereits die fünfte Gebietskörperschaft, die sich für einen Beitritt zum Donaumoos-Zweckverband ausgesprochen hat. Entsprechende Beschlüsse liegen schon aus den Gemeinden Ehekirchen, Weichering und Rohrenfels sowie aus der Stadt Schrobenhausen vor. Auch aus weiteren Donaumoos-Randgemeinden gibt es positive Signale. Die endgültige Entscheidung für den Landkreis Aichach-Friedberg trifft der Kreistag. (AZ)

