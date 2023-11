Aichach-Friedberg

18:30 Uhr

Aichach sieht noch viele Hürden für den offenen Ganztag

Plus Der Stadtrat in Aichach diskutiert über die künftige Form der Mittagsbetreuung. Die Grünen fordern aber für eine Grundschule schon jetzt den offenen Ganztag. So sieht es im Landkreis aus.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Von einer großen Herausforderung sprechen viele Schulleiterinnen und Schulleiter im Wittelsbacher Land, wenn sie an das Schuljahr 2026 und die folgenden Jahre denken. In knapp drei Jahren gibt es erstmals bundesweit einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler – zunächst für die Erstklässler und bis zum Schuljahr 2029/30 für alle Kinder der 1. bis 4. Jahrgangsstufe. Bis dahin müssen ausreichend Räume und Personal zur Verfügung stehen. In den Grundschulen in Aichach gibt es bislang noch keine offene Ganztagsbetreuung. Wenn es nach dem Willen der Stadtratsfraktion von Bündnis '90/ Die Grünen geht, soll sich das schnell ändern. Das Thema Mittagsbetreuung wird am Donnerstag im Stadtrat diskutiert.

Ob der Antrag der Grünen mit behandelt wird, ist laut Stadt noch offen. Der Tagesordnungspunkt habe schon vor dem Grünen-Vorstoß festgestanden. Speziell geht es den Grünen um die Ludwig-Steub-Grundschule in Aichach. Die Stadtratsfraktion hat beantragt, dort schon zum Schuljahr 2024/25 die offene Ganztagsschule (OGTS) einzuführen. Diese sei den Eltern bereits im Jahr 2017 versprochen worden, seitdem sei aber nichts passiert. Stattdessen gibt es an der Schule eine kurze und eine lange Mittagsbetreuung bis 16 Uhr. Während die Eltern für die Mittagsbetreuung bezahlen müssen, ist der offene Ganztag kostenfrei – ein eventuelles Mittagessen wird stets separat berechnet. Auch bei einer Hort-Betreuung bezahlen die Eltern eine monatliche Gebühr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen