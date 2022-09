Aichacher Realschule bekommt eine Rampe, aber keine Zisterne

Plus Bei der Generalsanierung des Erweiterungsbaus der Aichacher Schule wird für einen barrierefreien Zugang umgeplant.

Der Erweiterungsbau der Wittelsbacher Realschule in Aichach bekommt bei der bereits beschlossenen Generalsanierung einen barrierefreien Zugang über eine Rampe. Eine Brauchwasserversorgung über eine Zisterne hat eine Mehrheit im Bauausschuss des Kreistags hingegen abgelehnt.