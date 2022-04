Aichach-Friedberg/Aindling

vor 48 Min.

Kreisverband der Raiffeisenbanken: Baukredite werden teurer

Plus Der Kreisverband der Raiffeisenbanken ist mit dem Ergebnis für das Jahr 2021 zufrieden. Ein Thema sprechen die Vorstandsmitglieder jedoch ausgesprochen kritisch an.

Von Johann Eibl

Die Raiffeisenbanken Aindling, Rehling und Wittelsbacher Land bilden den Kreisverband. Dieses Trio blickt zufrieden zurück auf das Jahr 2021, in dem die meisten Kennzahlen deutlich nach oben zeigten. So wuchs beispielsweise die Bilanzsumme der drei Häuser von gut 2,1 Milliarden Euro auf knapp 2,3 Milliarden an - ein Plus von 7,7 Prozent. Zugleich warnt der Kreisverband Kundinnen und Kunden vor Betrügern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen