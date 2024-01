Aichach-Friedberg

18:15 Uhr

Aktionswoche: Landwirte entzünden Mahnfeuer und demonstrieren

Plus Die Landwirtinnen und Landwirte im Wittelsbacher Land kämpfen nicht nur gegen die Streichung von Subventionen. Sie bemängeln auch Gängeleien und immer mehr Bürokratie. Was sie ab Montag planen.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Auch den Landwirtinnen und Landwirten im Wittelsbacher Land reicht es. Zusammen mit Tausenden Berufskollegen im gesamten Bundesgebiet wollen sie ab Montag, 8. Januar, demonstrieren, diskutieren und mahnen. Auslöser der Proteste sind die Pläne der Bundesregierung, die ermäßigte Steuer auf Agrardiesel und die Befreiung landwirtschaftlicher Nutzfahrzeuge von der Kraftfahrzeug-Steuer zu streichen. Das sei aber nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringe, sagen auch viele Bauern im Landkreis Aichach-Friedberg. Sie wollen mit einem Mahnfeuer auf ihre Sorgen aufmerksam machen.

Landwirt Wolfgang Teifelhart aus dem Merchinger Ortsteil Brunnen ist Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands (BBV) im Landkreis Aichach-Friedberg. Er steht voll hinter der Aktionswoche des Deutschen Bauernverbands (DBV) mit seinen Landesbauernverbänden und der Landwirte-Bewegung "Land schafft Verbindung". Das Motto der Proteste lautet: "Ohne uns kein Essen". Teifelhart nahm bereits Mitte Dezember an einer Demonstration in der Augsburger Innenstadt teil. "Ich war überrascht, dass so viele Leute mit der ganzen politischen Lage unzufrieden sind", erzählt er. Der Zuspruch für die protestierenden Landwirte sei "verdammt groß" gewesen und bei Weitem nicht nur aus dem eigenen Lager gekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen