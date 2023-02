Alle Fotos: So schön ist der Fasching im Wittelsbacher Land

Aichach-Friedberg fiebert dem Finale des Faschings entgegen. Hier sehen Sie die schönsten Bilder der Faschingsveranstaltungen aus dem Wittelsbacher Land.

Der Fasching tobt im Wittelsbacher Land. Sowohl im nördlichen als auch im südlichen Landkreis strömten Besucher zu den zahlreichen Veranstaltungen. Wir zeigen noch einmal die besten Bilder.

Weiberfasching in Bildern: Wilde Kostüme und gute Stimmung in Mering

Wichtel, Punks und Hexen feiern zusammen im gut gefüllten Zelt am Meringer Marktplatz. Viele bekannte Gesichter in ungewohnter Aufmachung gibt es hier zu sehen.

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer Zurück Vorwärts

Hunderte Besucher feiern beim Weiberfasching in Baar bis in den Morgen

Beim Weiberfasching in Baar feiern die Besucher aus der ganzen Region bis in den Morgen. Die schönsten Fotos finden Sie in unserer Bildergalerie.

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand

Beim Baarer Weiberfasching feiern hunderte Besucherinnen und Besucher bis in die frühen Morgenstunden in der Baarer Mehrzweckhalle. Foto: Stefanie Brand Zurück Vorwärts

Die schönsten Bilder vom 17. Gardetreffen in Mering

Viele Gruppen aus Schwaben zeigten beim Showtanz- und Gardetreffen in Mering ihre aktuellen Programme. Viele Impressionen gibt es in unserer Bildergalerie.

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Beim 17. Meringer Showtanz- und Gardetreffen waren schon ab 10 Uhr alle Plätze besetzt und die Besucher konnten sich auf 29 Gruppen aus Mering, der Region Aichach-Friedberg, Schwaben und der Region Fürstenfeldbruck mit acht Stunden Tanzvergnügen freuen. Eine aufregende Show zeigte die Narrneusia Showtanzgruppe „Beautiful Creatures“ mit ihrer Reise durch den Dschungel. Hier präsentierten sie eine farbenprächtige Vogelschar. Ausführlicher Bericht folgt. Foto: Heike Scherer

Gardetreffen Beim 17. Meringer Showtanz- und Gardetreffen waren schon ab 10 Uhr alle Plätze besetzt und die Besucherinnen und Besucher konnten sich auf 29 Gruppen aus Mering, der Region Aichach-Friedberg, Schwaben und der Region Fürstenfeldbruck mit acht Stunden Tanzvergnügen freuen. Eine aufregende Show zeigte die Narrneusia Showtanzgruppe "Beautiful Creatures " mit ihrer Reise durch den Dschungel. Hier präsentierten sie eine farbenprächtige Vogelschar. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer

Garden- und Showtanzgruppen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg und ganz Schwaben kamen zum 17. Gardetreffen nach Mering. Foto: Heike Scherer Zurück Vorwärts

Die Turnshow des TSV-Friedberg in Bildern

Endlich wieder konnte sie stattfinden: Die beliebte Turnshow des TSV Friedberg.

TSV Turnshow Zu Mary Poppins bewegten sich die jungen Rhythmischen Sportgymnastinnen. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Ballett_Gluecksstern_WM: Bei dem Auftritt dieser Ballettgruppe zu „Du sollst mein Glücksstern sein“ ging es bunt zu. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Die Gruppe der Bewegungskünste brachte mit ihren Kostümen viel Farbe ins Spiel. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Sie treten deutschlandweit bei Wettkämpfen an: Die Jumpinos von den Ropeskippern präsentierten eine fulminante Show mit ihren Seilen. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Sie treten deutschlandweit bei Wettkämpfen an: Die Jumpinos von den Ropeskippern präsentierten eine fulminante Show mit ihren Seilen. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Sie treten deutschlandweit bei Wettkämpfen an: Die Jumpinos von den Ropeskippern präsentierten eine fulminante Show mit ihren Seilen. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Die kleinen Kunstturner zeigten Körperspannung bei ihrem Auftritt zur Eiskönigin. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Die kleinen Kunstturnerinnen zeigen tolle Figuren bei ihrem Auftritt. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Die Kunstturner Olympisch zeigten sensationelle Sprünge bei ihrem Auftritt zu „The Greatest Showman“. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Die Rhythmischen Sportgymnastinnen entführten zu Aladdin in eine orientalische Welt. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow SchneefloeckchenWM: Die kleinen Kunstturnerinnen waren die Schneeflöckchen (Frozen) beim Musical Eiskönigin. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Die Sportakrobaten des TSV Friedberg zeigten mit ihren Figuren eine fulminante Show. Foto: Werner Miller

TSV Turnshow Die Trampoliner faszinierten mit ihren Sprüngen bei ihrem Tanz der Vampire. Foto: Werner Miller

Die Jumpinos von den Ropeskippern präsentierten eine fulminante Show mit ihren Seilen. Foto: Sabine Roth

Die Jumpinos von den Ropeskippern präsentierten eine fulminante Show mit ihren Seilen. Foto: Sabine Roth

TSV Turnshow Die jungen Rope Skipper brachten viel Stimmung in die Halle. Foto: Werner Miller

Die Jumpinos von den Ropeskippern präsentierten eine fulminante Show mit ihren Seilen. Foto: Sabine Roth

TSV Turnshow Lisa Hillringhaus zeigte zu flotter Musik mit dem Auftritt der neuen Jumping Fitnessgruppe, was sie so alles draufhaben. Foto: Werner Miller

Kurz vor der Pause waren sie eine der Hauptattraktionen: die jungen Erwachsenen der neuen Gruppe der Trendsportart Jumping Fitness. Foto: Sabine Roth

Zu Mary Poppins bewegten sich die jungen Rhythmischen Sportgymnastinnen. Foto: Sabine Roth

Ganz viele kleine Löwen tummelten sich mit ihren Eltern auf der Matte und zeigten passend zur Musik aus „König der Löwen“, was sie schon alles Können. Foto: Sabine Roth

Ganz viele kleine Löwen tummelten sich mit ihren Eltern auf der Matte und zeigten passend zur Musik aus „König der Löwen“, was sie schon alles Können. Foto: Sabine Roth

Ganz viele kleine Löwen tummelten sich mit ihren Eltern auf der Matte und zeigten passend zur Musik aus „König der Löwen“, was sie schon alles Können. Foto: Sabine Roth

Das erste Mal waren auch die Ballettgruppen mit dabei. Bei ihrem Auftritt zu „Du sollst mein Glücksstern sein“ ging es bunt zu. Foto: Sabine Roth

Im zweiten Teil der Show war sie eine der Hauptattraktionen: die Bewegungskünstlerin umschlungen von ihrem Vertikaltuch bei ihrer waghalsigen Luftnummer knapp unter dem Hallendach. Foto: Sabine Roth

TSV Turnshow Tanzten zum großen Finale zu „A Chorus Line“: eine der TSV-Ballettgruppen von Edina Menacher. Foto: Werner Miller

Das Ballett sorgte zu „A Chorus Line“ an diesem Abend für einen krönenden Abschluss. Belohnt wurden sie mit einem tosenden Applaus. Foto: Sabine Roth

TSV Turnshow Moderatorin Susanne Zehentbauer führte diesmal eindrucksvoll durch die Show. Foto: Werner Miller

Moderatorin Susanne Zehentbauer führte diesmal eindrucksvoll durch die Show. Hier im Interview mit Ballerina Josi. Foto: Sabine Roth

Gehörten zu den Hauptattraktionen. Die Kunstturner begeisterten zur Musik der Eiskönigin mit ihren Salti das Publikum. Foto: Sabine Roth

TSV Turnshow Die männlichen Kunstturner bestachen durch ihren Auftritt in den Damenkostümen. Foto: Werner Miller Zurück Vorwärts

50 Jahre Bunter Abend in Mering: Die schönsten Bilder

Das Geschehen rund um den Meringer Kirchturm nahmen viele Mitwirkende beim Bunten Abend in Mering aufs Korn.

Sonderseite Bunter Abend Christine Rauner las den Meringern aus der Chronik heftig die Leviten. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Anna Ruf beim RitterInnenturnier. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Auch nach zwei Jahren Coronapause kennen die RitterInnen keine Gnade mit den MarktgemeinderätInnen. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Mering wird im Laufe der Jahre zu Nachhalting. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Auch nach zwei Jahren Coronapause kennen die RitterInnen keine Gnade mit den MarktgemeinderätInnen. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Showtanzgruppe des Trachtenvereins "Alamarausch" hatte sich extra ein neues Programm für den Bunten Abend einfallen lassen. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Showtanzgruppe des Trachtenvereins "Alamarausch" hatte sich extra ein neues Programm für den Bunten Abend einfallen lassen. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Showtanzgruppe des Trachtenvereins "Alamarausch" hatte sich extra ein neues Programm für den Bunten Abend einfallen lassen. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Showtanzgruppe des Trachtenvereins "Alamarausch" hatte sich extra ein neues Programm für den Bunten Abend einfallen lassen. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Showtanzgruppe des Trachtenvereins "Alamarausch" hatte sich extra ein neues Programm für den Bunten Abend einfallen lassen. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Als kleine Zwerge tanzten die Männer der Showtanzgruppe des Trachtenvereins "Almarausch". Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Bettina Metz führte als Narr durch den Bunten Abend. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Bettina Metz führte als Narr durch den Bunten Abend. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Robin Hood und Little John wurden von den Plastirangern gefangen genommen. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend An der Zettlerbrücke legen sich Robin Hood und Little John auf die Lauer. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Besser als jedes Wurfgeschoss: Die zehn Jahre alte Kufnerbreze, die Robin Hood für Little John bereithält. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Selbst die unbeugsamen Gallier (Michael Sepp, Matthias Müller und Dominik Ringenberger) plagen sich in Mering mit der Digitalisierung ab. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Selbst die unbeugsamen Gallier (Michael Sepp, Matthias Müller und Dominik Ringenberger) plagen sich in Mering mit der Digitalisierung ab. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Asterik (Michael Sepp) und Obelix (Matthias Müller) verzweifeln an der Digitalisierung für Mering. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Barden (Thomas Pfaffl und Stefan Brunnhuber) nehmen mit ihren Gstanzlen die Meringer Begebenheiten aufs Korn. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Barden (Thomas Pfaffl und Stefan Brunnhuber) nehmen mit ihren Gstanzlen die Meringer Begebenheiten aufs Korn. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Los Promillos gehören zu den Urgesteinen des Meringer Bunten Abends. Dieses Jahr hatten sie Leyla zu Schandfleck Seiler umgedichtet. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Los Promillos gehören zu den Urgesteinen des Meringer Bunten Abends. Dieses Jahr hatten sie Leyla zu Schandfleck Seiler umgedichtet. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Die Los Promillos gehören zu den Urgesteinen des Meringer Bunten Abends. Dieses Jahr hatten sie Leyla zu Schandfleck Seiler umgedichtet. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Christine Rauner und Bettina Metz mischen für die Meringer Giftküche einen Trank. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Pfarrer Schwarz gab seine Premiere. Ihm zur Seite stehen: Angelika Wolf, Oliver Kosel, Heidrun Rebitzer und Sofie Albrecht, Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Heidrun Rebitzer und Sofie Albrecht klagen bei der Pfarrersprechstunde ihr Leid. Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Pfarrer Florian Markter war sprachlos, ob der vielen Probleme: "Nicht mal ein Zuhause hab ich als Pfarrer." Foto: Alexandra Leimer

Sonderseite Bunter Abend Zur Jubiläumsschau luden die vielen Mitwirkenden des Bunten Abends in Mering ein. Foto: Alexandra Leimer

Rund um den Kirchturm feiert neben dem alteingesessenen Mesner Oliver Kosel und Mesnerin Angelika Wolf Pfarrer Florian Markter seinen ersten Auftritt als Gastgeber. Foto: Christine Hornischer

Mit viel Stimmung legten die Showtänzer des Trachtenvereins eine heiße Sohle aufs Parkett. Foto: Christine Hornischer

Mit einer flotten Sohle erzählten die Showtänzer des Trachtenvereins verschiedene Märchen. Foto: Christine Hornischer

Der böse Sheriff von Nachhalting (Florian Zieglmeir) zeigt seinem Plastikranger den Steckbrief von Robin Hood. Foto: Christine Hornischer

Eine Legende kehrt zurück auf die Bühne. Es wird diebisch skurril im mittelalterlichen Mering. Foto: Christine Hornischer

Florian Zieglmeir als Sherrif von Nachhalting und seine Plastikranger Dominik Ringenberger und Michael Summer jagen Robin Hood im Hartwood Forrest. Foto: Eva Weizenegger

Die beiden Gstanzlsinger Thomas Pfaffl und Stefan Brunnhuber besingen so manches Problemchen in Mering. Foto: Christine Hornischer

Die Minstranten aus Mering-St. Afra und auch aus Mering gehen auf Kreuzzug. Foto: Christine Hornischer

Mit einem gezimmerten Stelzenmädchen, das Lady Marian verkörpern soll, sollen Robin Hood und Little John vom bösen Sheriff von Nachhalting und seinen Gehilfen gefangen werden. Foto: Christine Hornischer

Selbst die unbeugsamen Gallier (Michael Sepp, Matthias Müller, Dominik Ringenberger) plagten sich mit dem Thema Digitalisierung und der gelebten Nachhaltigkeit in Mering. Foto: Christine Hornischer

Zum 50-sten Mal heißt es heuer „Vorhang auf“ und der Michl, das Wahrzeichen der Pfarrei in Mering thront in Ritterrüstung über dem Geschehen. Bettina Metz führt durch den Abend. Foto: Christine Hornischer

Wie der Name schon sagt, wird den Möhringern ein höllisches Süppchen serviert. Christine Rauner als Giftspritzen tischt Narr Bettina Metz Kirchen- und lokalpolitische Würze auf. Foto: Christine Hornischer

Statt Leyla haben die Meringer einen neuen Faschingshit mit dem "Schandfleck Seiler", komponiert von den Los Promillos. Foto: Florian Mayer Zurück Vorwärts

Sportlerwahl beim Ball des Sports in Aichach

Die TSV-Turnhalle in Aichach ist voll besetzt, als nach zweijähriger Pause beim "Ball des Sports" wieder die Sportlerin, der Sportler und die Mannschaft des Jahres der Stadt Aichach gekürt werden.

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller

Ehrungen, Tanz und Auftritte beim Ball des Sports in Aichach. Foto: Thomas Weinmülller Zurück Vorwärts

Glanzvolles Faschingsvergnügen beim Ball der Margerite in Friedberg

Mitreißende Show-Vorführungen, Tanzmusik und gute gelaunte Besucherinnen und Besucher machen den Ball der Margerite in Friedberg zu einem Höhepunkt des Faschings.

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth

Foto: Sabine Roth Zurück Vorwärts

Beim Showabend der Paartalia in Aichach geht's rund

Fetzige Rhythmen, spektakuläre Hebefiguren und glitzernde Kostüme: Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia war einiges geboten.

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl

Beim närrischen Showabend der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia bekam das Publikum fetzige Rhythmen zu hören und spektakuläre Hebefiguren sowie glitzernde Kostüme zu sehen. Foto: Christ Höchtl Zurück Vorwärts

Die besten Fotos vom Schwarz-Weiß-Ball des ORCC Friedberg

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Hier geht es zu dem Bildern.

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth

Ausgelassene Stimmung herrschte beim Schwarz-Weiß-Ball in Friedberg. Foto: Sabine Roth Zurück Vorwärts

So schön war der Bürgerball in Merching

"Merching tanzt" hieß es am Wochenende beim Bürgerball.

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer

Foto: Heike Scherer Zurück Vorwärts

Die Narrensitzung in Zell in Bildern

Bei den Narrensitzungen von Zell ohne See in Griesbeckerzell war für Unterhaltung reichlich gesorgt.

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria

Foto: Alice Lauria Zurück Vorwärts

Der Gauschützenball Aichach in Bildern

Der Schützengau Aichach feiert nach zwei Jahren eine rauschende Ballnacht. 28 Königspaare sorgen für einen eindrucksvollen Aufmarsch. (AZ)