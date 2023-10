Alle Infos zur Landtags- und Bezirkstagswahl im Wittelsbacher Land

Im Stimmkreis Aichach-Friedberg gibt es über 100.000 Wahlberechtigte. 146 Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr in den 24 Kommunen im Wittelsbacher Land geöffnet.

Vier Stimmzettel warten am morgigen Sonntag in den 146 Wahllokalen im Stimmkreis Aichach-Friedberg auf die Wählerinnen und Wähler: Zwei weiße Stimmzettel sind für die Landtagswahlen und zwei blaue für die Bezirkstagswahlen. Über 100.000 "Wittelsbacher" sind wahlberechtigt. Vor fünf Jahren gaben 76,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab. Das waren deutlich mehr als bei den Urnengängen zuvor: 2013 (67,1 Prozent), 2008 (60,4 Prozent) oder 2003 (59 Prozent). 1998, also vor 25 Jahren, waren es 71,3 Prozent. Geht es nach den Rückläufen in den insgesamt 90 Briefwahlbezirken im Landkreis, dann könnte die Wahlbeteiligung noch mal deutlich steigen. Die Zahl der Briefwählerinnen und Briefwähler hat sich im Vergleich zur Landtagswahl 2018 weiter erhöht. Deutlich mehr als die Hälfte spart sich also den Sonntagsspaziergang. Hier noch mal das Wichtigste zum Urnengang:

Wahllokale Die 146 Wahllokale sind am Sonntag von acht bis 18 Uhr geöffnet. Die Wähler müssen sich mit der Wahlbenachrichtigungskarte ausweisen. Notfalls reicht auch der Personalausweis.

Im Landtag arbeiten mindestens 180 Abgeordnete

Mandate Landtags- und Bezirkstagswahlen sind Persönlichkeitswahlen. Es werden Kandidaten gewählt, die für eine Partei antreten - es werden aber nicht (wie bei der Bundestagswahl-Zweitstimme) die Parteien selbst angekreuzt. Im Landtag sitzen seit 2003 mindestens insgesamt 180 Abgeordnete. Davon sind 91 Direkt- und 89 Listenmandate. Durch die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate kann diese Zahl jedoch steigen, so wurden 2018 zum Beispiel 205 Volksvertreter gewählt. Im Regierungsbezirk Schwaben ziehen 13 Abgeordnete in 13 Stimmkreisen für die fünf Jahre lange Legislaturperiode direkt in den Landtag ein, mindestens 13 weitere über die Liste. Gleiches gilt für den Bezirkstag (insgesamt mindestens 26 Sitze).

Gewählt werden Direktkandidaten und Listenkandidaten

Landtagswahl Bei der Landtagswahl haben die Wähler zwei Stimmen - Erststimme und Zweitstimme (weiße Stimmzettel ). Mit der Erststimme ("kleiner" weißer Stimmzettel ) wird der "Direktkandidat" gewählt. Es genügt die einfache Mehrheit: Das heißt, wer die meisten Stimmen holt, ist im Maximilianeum , wenn die eigene Partei, beziehungsweise Wählergruppe bayernweit mindestens fünf Prozent der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen erreicht. Im Stimmkreis Aichach-Friedberg bewerben sich 13 Kandidaten um einen Platz im Parlament. Mit der Zweitstimme oder Wahlkreis(listen)stimme auf dem "großen" weißen Stimmzettel wird ein Listenabgeordneter des Wahlkreises Schwaben gewählt. Dabei gilt: Die Direktkandidaten aus unserem Stimmkreis tauchen auf dem Zettel für die Zweitstimme nicht mehr auf - dafür können sie aber in allen anderen zwölf schwäbischen Stimmkreisen per Zweitstimme gewählt werden. Es treten aber Bewerber aus dem Landkreis Aichach-Friedberg auf den Listen an. Erst- und Zweitstimmen aller Kandidaten werden zusammengezählt, anhand der Gesamtstimmen werden die Sitze auf die Parteien verteilt. Wer sich mithilfe vieler Stimmen auf der Liste seiner Partei nach oben arbeitet, verbessert seine Chancen auf den Einzug in den Landtag über die Liste. Eine "Parteistimme" ist auf dem Stimmzettel nicht vorgesehen, sagt Sachgebietsleiter Sebastian Ziegler von der für die Wahlen zuständigen Kommunalaufsicht am Landratsamt in Aichach . Wer sein Kreuz auf dem Zweitstimmenzettel dennoch nicht einer Person zuordnet, sondern einer Partei, der mache seine Wahl aber nicht ungültig. Die Stimme werde laut Wahlgesetz dem Gesamtergebnis der betreffenden Partei zugeordnet, erklärt Ziegler .

