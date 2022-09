Alltagshelfer des Roten Kreuzes verschaffen Angehörigen Verschnaufpause

Inmitten der Corona-Pandemie hat das Rote Kreuz ein Betreuungsangebot für Senioren im Landkreis Aichach-Friedberg geschaffen. Es ist sehr gefragt.

Er ist ein Erfolgsmodell: der familienentlastende Dienst. Das Rote Kreuz Aichach-Friedberg hat das Betreuungsangebot für Seniorinnen und Senioren inmitten der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 aufgebaut. Es verschafft pflegenden Angehörigen eine Verschnaufpause und ist sehr gefragt. Inzwischen gibt es 27 Helferinnen und Helfer - weitere werden gesucht.

Die Freiwilligen betreuen laut einer Mitteilung inzwischen rund 60 Seniorinnen und Senioren stundenweise in ihrem eigenen Haushalt. Die Hilfe richtet sich dabei ganz nach den Wünschen der Betroffenen und ihren Angehörigen.

Das Angebot des Roten Kreuzes gilt auch für allein lebende Senioren

Das Rote Kreuz teilt mit: "Mit diesem Dienst wird pflegenden Angehörigen ermöglicht, eine 'Auszeit' zu nehmen, sich zu entspannen oder eigene Termine wahrzunehmen. Ob ein Spaziergang, ein kleiner Ausflug oder zusammen kochen, es gibt viele Möglichkeiten der individuellen Betreuung." Die Helferinnen und Helfer übernehmen allerdings keine reine hauswirtschaftliche Versorgung. Im Fokus stehe die menschliche Begegnung und das Miteinander zwischen ihnen.

Mit dem Angebot unterstützt das Rote Kreuz den Wunsch vieler Menschen, solange wie möglich zu Hause zu leben. Falls ein Pflegegrad besteht, kann die Leistung mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Auch allein lebende Senioren können dieses Angebot nutzen.

Jetzt sucht das Rote Kreuz weitere Helferinnen und Helfer

Der Dienst ist im Landkreis Aichach-Friedberg in den vergangenen zwei Jahren enorm gewachsen. Da die Nachfrage kontinuierlich steigt, sucht das BRK "dringend weitere Alltagshelfer". Diese erholten eine stundenweise Aufwandsentschädigung.

Auf ihre verantwortungsvolle Aufgabe werden die Freiwilligen mit einer kostenlosen fünftägigen Helferschulung vorbereitet und qualifiziert. Die Schulung findet in der Rotkreuz-Zentrale Friedberg im Frühjahr statt. Die Termine werden noch bekannt gegeben.

Wer Interesse hat am familienentlastenden Dienst mitzuwirken, kann sich bei Informationsabenden ein Bild machen. Diese finden am Montag, 26. September, im Lehrsaal des BRK Aichach, Martinstraße 5a und am Dienstag, 11. Oktober, jeweils von 18 bis 20 Uhr im Lehrsaal, BRK Friedberg, Hans-Böller-Straße 4, statt. Informationen und Anmeldung: Petra Schlehhuber, 08251/885656 oder 885644, schlehhuber@kvaichach-friedberg.brk.de, oder Karin Stieglbauer, 08251/885666 (Dienstag und Donnerstagvormittag), stieglbauer@kvaichach-friedberg.brk.de. (AZ)