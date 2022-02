Aichach-Friedberg/Altomünster

vor 17 Min.

Agrar-Zentrum Lech-Paar expandiert: Jetzt gehört auch Wollomoos dazu

Das Raiffeisen-Lagerhaus in Rehling-Oberach wurde 1984 neu gebaut. Die Lagerhallen in Motzenhofen, Rehling und Wollomoos bilden jetzt das Agrar-Zentrum Lech-Paar.

Plus Neben Standorten in Rehling und Motzenhofen ist jetzt auch das Lagerhaus in Wollomoos Teil des Agrar-Zentrums Lech-Paar. Auch die Angebotspalette wird größer.

Von Josef Abt

Voll auf Wachstum ausgerichtet ist das Raiffeisen-Agrar-Zentrum Lech-Paar GmbH & Co KG nicht nur bei der Abwicklung des Warengeschäftes, sondern auch bei der Erschließung neuer Standorte und damit neuer Kunden. Seit Wochen schon war in Insiderkreisen diese Standortübernahme bekannt, nun ist sie auch amtlich, nachdem alle erforderlichen rechtlichen Schritte und Regularien abgeschlossen sind. Das bereits so erfolgreiche Agrar-Zentrum Lech-Paar hat nach Rehling und Motzenhofen (Gemeinde Hollenbach) seit 1. Januar 2022 mit Wollomoos einen weiteren Standort übernommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen