Altstadtfest, Stereostrand, Halbmarathon: Die Veranstaltungen in Aichach-Friedberg 2022

Trotz Corona sind zahlreiche Feste, Veranstaltungen und Märkte im Kreis Aichach-Friedberg geplant. Eine Übersicht der wichtigsten Termine finden Sie hier.

Der Fasching wurde abgesagt, doch ab Ostern sollen die Veranstaltungen im Kreis Aichach-Friedberg Fahrt aufnehmen. Ob Friedberger Zeit und Halbmarathon im Süden oder Brauereifeste und Oldtimerschau im Norden des Landkreises – hier finden Sie eine aktuelle Termin-Übersicht:

Ostermarkt in Aichach: Der letzte Markt hat Anfang März 2020 stattgefunden – quasi zum Beginn der Corona-Pandemie; damals war der Veranstaltungsort außer der Reihe das Aichacher Pfarrzentrum, weil im Sisi-Schloss noch renoviert wurde. In diesem Jahr soll er aber wieder im Sisi-Schloss stattfinden; in der Regel sind dort rund 40 Aussteller vor Ort. Geplantes Datum: 19 und 20. März.

Wittelsbacher Oldtimerschau in Aichach: Die Oldtimerschau wird von der Stadt Aichach gemeinsam mit dem Motorsportclub Lech-Schmuttertal veranstaltet und zog zuletzt mehrere hunderte Besucher auf den Aichacher Stadtplatz. Auch eine Rundfahrt ist bei der Oldtimerschau am 24. April geplant.

Gartentage auf Gut Mergenthau: Für Hobbygärtner aus der Region sind die Gartentage auf Gut Mergenthau bei Kissing ein Pflichttermin im Frühjahr. Auch sie mussten nun zweimal in Folge abgesagt werden, 2022 soll es aber wieder klappen. Die Ausstellung ist planmäßig vom 20. April bis zum 1. Mai geöffnet.

Gewerbeschau Wila soll Anfang Mai in Aichach stattfinden

Gewerbeschau Wila: Rund 90 Aussteller aus den Bereichen Haus und Garten, Freizeit und Technik, Handel, Handwerk und Dienstleistungen präsentieren sich üblicherweise an den drei Tagen. 2021 hätte die Regionalmesse zum zehnten Mal stattgefunden. Das kleine Jubiläum soll nun 2022 nachgeholt werden. Die Wila 2022 soll regional und nachhaltig werden, teilt der Veranstalter, die Böhme Event Marketing GmbH, mit. Die Messe zieht für gewöhnlich zwischen 20.000 und 30.000 Besucher nach Aichach. Der Eintritt ist frei, geplantes Datum ist der 6. bis 8. Mai.

71 Bilder Wila in Aichach: Besucher tummeln sich auf der Verkaufsschau Foto: Erich Echter und Gerlinde Drexler

Am Messesonntag soll es außerdem auf dem Stadtplatz Aichach beim Autosonntag ebenfalls um nachhaltige Mobilität gehen. Bei der Sonderschau soll sich um die Frage drehen, wie nachhaltige Mobilität im städtischen, aber auch ländlichen Raum abseits des Autos aussehen kann. Dazu gibt es zwischen Sparkassenbrunnen und Rathaus alles rund um das Fahrrad.

Brauereifeste in Kühbach und Baar sind für 2022 wieder geplant

Kühbacher Brauereifest: Rund 20.000 Menschen kommen jährigen zum Kühbacher Brauereifest, wenn es denn stattfinden kann. Seit 1987 findet das Fest statt. Bis 2020 – und Corona kam – musste es nie ausfallen. Es findet traditionell an dem Wochenende vor Pfingsten statt, das ist dieses Jahr am 26. bis 29. Mai.

Kameraden- und Soldaten Wallfahrt Maria im Elend: Am letzten Mai-Sonntag (29. Mai) lädt der Kameraden- und Soldatenverein Baar traditionell zur Kameraden- und Soldatenwallfahrt nach Maria im Elend ein. Die teilnehmenden Vereine reisen teilweise aus großer Entfernung an. Rund 1000 Gläubige nehmen an der Wallfahrt teil.

Unterbaarer Brauereifest: Das Unterbaarer Brauereifest am langen Pfingstwochenende (3.-6. Juni) lockt in der Regel bis zu 15.000 Besucher an. Das Fest in Baar musste ebenso wie das in Kühbach 2020 und 2021 ausfallen. Für 2022 gibt es aber noch Hoffnung, dass es stattfinden kannn.

Historisches Altstadtfest: Friedberger Zeit findet planmäßig im Juli 2022 statt

Historisches Marktfest Pöttmes: Im Gegensatz zu Aichach, das die Mittelalterlichen Markttage auf 2023 verschoben hat, soll es in Pöttmes 2022 ein historisches Marktfest geben. Weitere Einzelheiten gibt es dazu noch nicht. In der Regel findet das Fest aber immer Anfang Juli statt.

38 Bilder Die schönsten Gewänder bei der Friedberger Zeit 2019 Foto: Alexandra Sieber

Friedberger Zeit: Zahlreiche Friedbergerinnen und Friedberger fiebern auf das historische Altstadtfest hin, das im Drei-Jahres-Rhythmus stattfindet und in diesem Jahr vom 8. bis 17. Juli geplant ist und zu dem jedes Mal mehrere Zehntausend Besucher in die Altstadt kommen. Aktuell hält der Stadtrat an den Planungen fest, eine endgültige Entscheidung steht aber noch aus.

Reggae in Wulf und Stereostrand: Festivals sollen im Sommer 2022 stattfinden

Badanger Open-Air Mering: Die Veranstaltung am Badanger in Mering hat sich zur festen Adresse für Konzerte in der Region gemausert. Auch in diesem Jahr kommen wieder einige bekannte Künstler in den Süden des Landkreises: Am 15. Juli ist das Konzert von Nico Santos geplant, am 16. Juli spielt Ben Zucker.

Reggae in Wulf: Seit vielen Jahren reisen Reggae-Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus im Sommer nach Wulfertshausen, um das Festival auf dem Sportplatz des SV Wulfertshausen zu besuchen. Geplanter Termin für 2022: 29.-31. Juli.

Festival Stereostrand: Die erste Auflage des Stereostrands war ein voller Erfolg. 2019 feierte das Festival Premiere mit rund 2500 Besuchern und 16 Bands und Musikern – wurde dann aber durch Corona erstmal auf Eis gelegt. 2022 ist jedoch die zweite Auflage geplant – und zwar am 12. und 13. August. Der Vorverkauf läuft bereits seit Dezember 2021. Welche Bands und Solokünstler dieses Mal auftreten, ist noch nicht bekannt. Es soll aber wieder einen Biergarten, eine große Hauptbühne, eine Naturbühne und eine kleine Theaterbühne geben. Das Festival findet Am Sanddepot in Aichach statt.

Halbmarathon und Friedberger Advent: Diese Veranstaltungen sind für den Herbst und Winter geplant

12 Bilder Impressionen vom Friedberger Halbmarathon 2021 Foto: Edigna Menhard

Friedberger Halbmarathon: Der Halbmarathon in Friedberg hat es in sich – schließlich gehört der Friedberger Berg mit seiner Steigung von 13 Prozent zur Laufstrecke. Trotzdem oder gerade wegen dieser Herausforderung nehmen jedes Jahr mehrere hundert Sportlerinnen und Sportler teil. 2022 war die Starter-Zahl auf 650 begrenzt, Details für 2022 stehen noch nicht fest. Einen Termin gibt es aber schon: 11. September 2022. Start ist am Marienplatz.

Leonhardiritt in Inchenhofen: Traditionell an dem Sonntag, der dem Leonhardstag am nächsten ist, findet in Inchenhofen der Leonhardiritt statt. In diesem Jahr ist das der 7. November. 2020 und 2021 musste die Veranstaltung corona-bedingt ausfallen. Das Leonhardifest ist das größte Wallfahrtsfest mit mehreren Gottesdiensten und einer Lichterprozession. Der Leonhardiritt wurde bereits 1459 eingeführt und gilt als einer der ältesten in Bayern. Jedes Jahr kommen mehrere Tausend Menschen nach Inchenhofen, um den Leonhardiritt zu sehen.

Mergenthauer Waldweihnacht: Die Waldweihnacht in Mergenthau gehört zu den stimmungsvollsten Veranstaltungen der Vorweihnachtszeit in der Region. 2022 ist sie im Zeitraum vom 26. November bis 18. Dezember geplant, geöffnet ist jeweils am Samstag und Sonntag.

Friedberger Advent: Zweimal musste der beliebte Adventsmarkt um die Friedberger Stadtpfarrkirche St. Jakob wegen der Corona-Pandemie ausfallen. 2022 soll es nun wieder klappen - wenn alles nach Plan läuft, wird der Markt am 29. November eröffnet und endet am 23. Dezember.