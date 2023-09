Aichach-Friedberg

vor 17 Min.

Angeln ohne Erlaubnis: Wie verbreitet ist Fischwilderei im Wittelsbacher Land?

Plus Die Zahl der polizeilich verfolgten Fälle von Fischwilderei im Landkreis Aichach-Friedberg ist gering. Doch es wird auch nur in wenigen Fällen überhaupt Anzeige erstattet.

Von Stefanie Brand, Bill Titze Artikel anhören Shape

Wer fischen will, braucht einen Fischereischein und eine Fischerkarte. Das eine dokumentiert, dass die Fischerprüfung abgelegt wurde; das andere stellt die Erlaubnis dar, in einem bestimmten Gewässer zu fischen. Doch daran will sich nicht jeder halten. Wer keinen Fischereischein und keine Fischerlaubnis hat und trotzdem fischt, macht sich jedoch strafbar. Das Delikt heißt "Fischwilderei". Das BKA hat in Bayern im Jahr 2022 310 Fälle von Fischwilderei dokumentiert, heißt es in einem Fachmagazin für Angler. Doch wie groß ist das Problem im Landkreis Aichach-Friedberg?

6 Bilder Welche Fischarten in Bayern am größten werden Foto: Andreas Hartl, LFV Bayern

Gering, heißt es seitens der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Kriminaloberkommissar Timo Tomschi verweist dazu auf diese Zahlen aus den Vorjahren: "Im Jahr 2020 gab es laut der polizeilichen Kriminalstatistik vier Fälle von Fischwilderei im Landkreis Aichach-Friedberg, im Jahr 2021 einen Fall und im Jahr 2022 drei Fälle." Auch die Verantwortlichen in den Fischereivereinen im Landkreis berichten Ähnliches. Karl Josef Gerum vom Kreisfischereiverein Aichach e. V. hat im Stadtgebiet Aichach keinen Anstieg an Fischwilderei wahrgenommen. Hier und da, wenn Menschen zuziehen, die die Regularien nicht kennen oder kein Bewusstsein für die Vorgaben haben, habe es bereits Fischwilderei gegeben, erklärt der Vorsitzende. Er vermutet aber auch, dass eine Anzeige nicht weiterverfolgt würde, obgleich die Wildfischerei kein Kavaliersdelikt ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen